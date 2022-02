PEUGEOT 308: «Ακτινογραφούμε» το νέο μοντέλο

Με περισσότερες από 7.000.000 πωλήσεις οχημάτων, έχοντας κατακτήσει πληθώρα τίτλων και βραβεύσεων συμπεριλαμβανόμενου και του τίτλου του Car Of The Year του 2014, η μάρκα PEUGEOT παρουσιάζει το PEUGEOT 308 νέας γενιάς.Βασίζεται σε μία εξελιγμένη μορφή της πλατφόρμας EMP2 (Efficient Modular Platform), χάρη στην οποία είναι δυνατή η προσφορά αμιγώς εξηλεκτρισμένων εκδόσεων.Διαθέτει αμάξωμα με κορυφαία αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cx 0.28 και SCx 0.62m2.

Δύο Plug-in-Hybrid εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες από το λανσάρισμα του μοντέλου.Το νέο μοντέλο με μοναδική σχεδίαση και κορυφαία ποιότητα κατασκευής, φέρει το νέο έμβλημα της μάρκας, ενώ η συνολική βελτίωση της αρχιτεκτονικής αντικατοπτρίζεται στους εσωτερικούς χώρους και τονίζει το δυναμισμό και την προσωπικότητά του νέου μοντέλου.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 412 λίτρα και ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο τα 28 λίτρα. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 1.323 λίτρα.

Σε ότι αφορά την τεχνολογία, προσφέρει τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, το νέο PEUGEOT i-Cockpit και το i-Connect Advanced, ένα πρωτοποριακό, απόλυτα μοντέρνο και δικτυωμένο σύστημα infotainment.Σε κάθε γενιά, το αναβαθμίζεται και εκμοντερνίζεται.. Σηματοδοτεί μία ξεκάθαρη αλλαγή σε ότι αφορά την εργονομία, την ποιότητα του σχεδιασμού και την τεχνολογία χάρη στο εντελώς νέο σύστημα infotainment, το PEUGEOT i-Connec.

Η κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας των 10 ιντσών είναι πλήρως διαμορφώσιμη και εύκολα παραμετροποιήσιμη, έχει τη δυνατότητα εμφάνισης πολλαπλών παραθύρων (multi-window) με "widgets" ή πλήκτρα συντομεύσεων και είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση, όπως ένα tablet. Το PEUGEOT i-Connect Advanced προσφέρει μία ολοκληρωμένη τεχνολογική εμπειρία, χάρη στο κορυφαίας απόδοσης και αποτελεσματικότητας σύστημα δικτυωμένης πλοήγησης της TomTom. Για μέγιστη αναγνωσιμότητα, ο χάρτης που εμφανίζεται καταλαμβάνει όλο το πλάτος και ύψος της οθόνης των 10 ιντσών και μπορεί να αναβαθμιστεί «εξ αποστάσεως».

Η εντολή "OK PEUGEOT", είναι ένας φυσικός τρόπος φωνητικής αναγνώρισης, και μπορεί να λειτουργήσει κατά την καθημερινή χρήση βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας της οδήγησης, εκτελώντας κάθε εντολή σχετική με τη λειτουργία του συστήματος infotainment.Προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη σωστή χρήση και να δίνει απαντήσεις, το σύστημα περιλαμβάνει ενσωματωμένες οδηγίες χρήσης και εκμάθησης.

Το νέο σπορ τιμόνι περιλαμβάνει αισθητήρες (οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το πιάσιμο της στεφάνης από τον οδηγό), καθώς και χειριστήρια ηχοσυστήματος, πολυμέσων, τηλεφώνου και συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Ο πίνακας οργάνων, τοποθετημένος στο ύψος των ματιών, περιλαμβάνει μία ψηφιακή οθόνη 10 ιντσών, ενώ είναι τρισδιάστατος στις εκδόσεις GT και GT Plus. Πλήρως διαμορφώσιμος και παραμετροποιήσιμος, αυτός ο ψηφιακός πίνακας οργάνων ενσωματώνει διάφορες μορφές απεικόνισης (πλοήγηση TomTom, Radio/Media, οδηγικά βοηθήματα, ροή ενέργειας κλπ.).

Ξεκινώντας από την έκδοση Allure, το νέο PEUGEOT 308 περιλαμβάνει πλήρως διαμορφώσιμους διακόπτες αφής (i-toggles) που αντικαθιστούν το συμβατικό πάνελ χειρισμού του συστήματος κλιματισμού. Τοποθετημένοι δίπλα ακριβώς στην κεντρική οθόνη διαθέτουν εμφάνιση και επίπεδο τεχνολογίας μοναδικά στην κατηγορία.

Κάθε i-toggle είναι ένας διακόπτης αφής που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού, των επαφών του τηλεφώνου και των σταθμών του ραδιοφώνου.

Το νέο 308 εξοπλίζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, που συμπληρώνουν τη γκάμα των ενσωματωμένων τεχνολογιών, και περιλαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας της μάρκας:

Adaptive Cruise control με λειτουργία Stop and Go (στο αυτόματο κιβώτιο EAT8)

Lane Positioning Assist (ενεργή υποβοήθηση διατήρησης του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας)

Lane Change Assist (σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας εκτεταμένης εμβέλειας)

Rear Cross Traffic Alert (σύστημα ελέγχου οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας)

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (αναγνωρίζει πεζούς και ποδηλάτες, ημέρα και νύχτα, ενεργό από 7 έως 140 km/h ανάλογα με την έκδοση) και προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης

Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου)

Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού), το οποίο αναγνωρίζει το βαθμό επαγρύπνησης του οδηγού μετά από πολύωρη οδήγηση με ταχύτητα πάνω από 65 km/h, αναλύοντας τις μικρές κινήσεις του στο τιμόνι

Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων

Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (stop, μονόδρομος, απαγόρευση προσπεράσματος, κλπ.)

Αντικλεπτικό σύστημα με ογκομετρικό ραντάρ και υπερκλείδωμα

Ηλεκτρικό χειρόφρενο σε όλες τις εκδόσεις

Με δεδομένο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί έναν ακόμα εμβληματικό εκπρόσωπο της φιλοσοφίας της «δύναμης της επιλογής», το νέο PEUGEOT 308 προσφέρεται και με 2 επαναφορτιζόμενα υβριδικά κινητήρια σύνολα:

HYBRID 180 e-EAT8 / κίνηση στους 2 τροχούς / συνδυασμός ενός βενζινοκινητήρα 150hp (110kW) PureTech και ηλεκτροκινητήρα 81 kW συνδεδεμένο στο κιβώτιο e-EAT8 / από 25g C0₂ ανά χιλιόμετρο και έως 70 χλμ αυτονομίας με 100% ηλεκτροκίνηση (βάσει του πρωτοκόλλου δοκιμών WLTP, εν αναμονή πιστοποίησης),

HYBRID 225 e-EAT8 / κίνηση στους 2 τροχούς / συνδυασμός βενζινοκινητήρα 180 hp (132 kW) PureTech και ηλεκτροκινητήρα 81 kW συνδεδεμένο στο κιβώτιο e-EAT8 / απο 26g C0₂ ανά χιλιόμετρο έως 71 χλμ αυτονομίας με 100% ηλεκτροκίνηση (βάσει του πρωτοκόλλου δοκιμών WLTP, εν αναμονή πιστοποίησης),

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 12,4kWh, ισχύ 102kW, και διατίθεται με δύο τύπους ενσωματωμένου φορτιστή, που ικανοποιούν όλες τις χρήσεις και λύσεις επαναφόρτισης του χρήστη, με στάνταρ ένα μονοφασικό φορτιστή 3,7kW και προαιρετικά ένα μονοφασικό φορτιστή 7,4kW.

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης είναι οι παρακάτω :

μέσω Wall Box (32 A) 7,4 kW, για πλήρη φόρτιση σε 1ώρα 55λεπτά με μονοφασικό ενσωματωμένο φορτιστή (7,4kW),

μέσω ενισχυμένης παροχής (16 A), για πλήρη φόρτιση σε 3ώρες 50λεπτά με μονοφασικό ενσωματωμένο φορτιστή (3,7kW),

μέσω συμβατικής παροχής (8 A), για πλήρη φόρτιση σε 7ώρες 5λεπτά με μονοφασικό ενσωματωμένο φορτιστή (3,7 kW).

Για την διευκόλυνση των πελατών της προς την ενεργειακή μετάβαση η Peugeot προσφέρει μία σειρά λύσεων φόρτισης για το σπίτι ή την εργασία, μέσω μία ευρείας γκάμας εξοπλισμού (ενισχυμένη παροχή, Wall box, Smart Wall box, κλπ.), μια μελέτη αξιολόγησης της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης και την καλύτερη λύση φόρτισης καθώς και την τελική εγκατάσταση, μέσω των προτεινόμενων συνεργατών της. H μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης.Από την εφαρμογή MyPeugeot για smartphone ή μέσω της κεντρικής οθόνης, υπάρχει τώρα η δυνατότητα του προγραμματισμού φόρτισης του ηλεκτρικού Peugeot από απόσταση και ενεργοποίηση του κλιματισμού στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Το νέο PEUGEOT 308 διατίθεται και με τους παρακάτω κινητήρες εσωτερικής καύσεως, με εκπομπές CO₂ από 114 g/km. Πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές της Οδηγίας Euro 6, και λαμβάνουν έγκριση τύπου βάσει του πρωτοκόλλου δοκιμών WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Βενζίνης, 3κύλινδροι κινητήρες 1,2 λίτρων:

PureTech 110 S&S BVM6,

PureTech 130 S&S BVM6,

PureTech 130 S&S EAT8.

Diesel, 4κύλινδροι κινητήρες 1,5 λίτρων:

BlueHdi 130 S&S BVM6,

BlueHdi 130 S&S EAT8,

Όσον αφορά τις τιμές η έκδοση 1.2 PureTech 110 ίπποι Active Plus κοστίζει 20.990€

1.2 PureTech 130 ίπποι

Active Plus: 23.300€

Allure: 26.500€

Allure Plus: 27.500€

1.2 PureTech 130 ίπποι EAT8 Auto

Active Plus: 25.800€

Allure: 29.000€

Allure Plus: 30.000€

GT-Line: 32.500€

GT-Line Plus: 36.500€

1.5 BlueHDi 130 ίπποι

Active Plus: 24.300€

Allure: 27.500€

Allure Plus: 28.500€

1.5 BlueHDi 130 ίπποι EAT8 Auto

Active Plus: 26.700€

Allure: 30.000€

Allure Plus: 31.000€

GT-Line: 33.500€

GT-Line Plus: 37.500€

Plug-In Hybrid 180 ίπποι

Active Plus: 39.500€

Allure: 41.500€

Allure Plus: 42.500€

GT-Line: 44.800€

GT-Line Plus: 47.100€

Plug-In Hybrid 225 ίπποι

GT-Line: 47.300€

GT-Line Plus: 49.600€

Το νέο PEUGEOT 308 ξεκίνησε να πωλείται στην Ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2022 και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mulhouse.

