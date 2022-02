Nissan-Renault-Mitsubishi: Αποκαλύπτουμε τα σχέδια τους μέχρι το 2030

Η Nissan Motor Co., Ltd. το Group Renault και η Mitsubishi Motors Corporation, μέλη μιας από τις κορυφαίες συμμαχίες αυτοκινητοβιομηχανιών στον κόσμο, ανακοίνωσαν κοινά έργα και δράσεις για να επιταχύνουν και να διαμορφώσουν το κοινό τους μέλλον προς το 2030, εστιάζοντας στην αλυσίδα αξίας της κινητικότητας.Για παράδειγμα, η κοινή πλατφόρμα για τις κατηγορίες C και D θα προσφέρει πέντε μοντέλα από τρεις μάρκες της Συμμαχίας, όπου μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα κορυφαία Nissan Qashqai και X-Trail.

Ενισχύοντας αυτή τη διαδικασία, τα μέλη της Συμμαχίας θα εστιάσουν στη χρήση κοινών πλατφορμών τα επόμενα χρόνια από το 60% σήμερα, σε περισσότερο από το 80% των συνδυασμένων 90 μοντέλων τους, το 2026.Η Συμμαχία έχει πρωτοστατήσει στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, με περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη επενδυθεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στις κύριες αγορές (Ευρώπη, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Κίνα) 15 εργοστάσια της Συμμαχίας παράγουν ήδη ανταλλακτικά, κινητήρες, μπαταρίες για 10 μοντέλα EV που κυκλοφορούν στους δρόμους, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα EV να έχουν πωληθεί μέχρι στιγμής και 30 δισεκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά χιλιόμετρα, να έχουν διανυθεί.

Βασιζόμενη σε αυτή τη μοναδική τεχνογνωσία, η Συμμαχία επιταχύνει με επενδύσεις ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ηλεκτροκίνηση τα επόμενα πέντε χρόνια, οδεύοντας σε 35 νέα μοντέλα EV έως το 2030.Η Συμμαχία συνεργάζεται με κοινούς εταίρους για να επιτύχει πραγματική οικονομία κλίμακας και οικονομικά προσιτή τιμή, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους της μπαταρίας κατά 50% το 2026 και 65% έως το 2028.Η Συμμαχία θα λανσάρει το πρώτο της όχημα που καθορίζεται πλήρως από λογισμικό, μέχρι το 2025.

