Η F1 επιστρέφει στην Ίμολα με τις μεσαίες γόμες της γκάμας Pirelli

Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί .Η Formula 1 επιστρέφει στην Imola, για πρώτη φορά από το 2006 με τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας: η C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C3 ως P Zero κίτρινη/μέση, και η C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι τελείως διαφορετικός απ’ αυτόν του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στο Portimao. Δεν θα υπάρχει δράση την Παρασκευή παρά μόνο μια περίοδος ελεύθερων δοκιμών διάρκειας 90 λεπτών το Σάββατο, πριν τις κατατακτήριες δοκιμές. Αντίστοιχα προσαρμόστηκαν και τα διαθέσιμα σετ ελαστικών. Αντί για τα συνήθη 13 σετ, είναι διαθέσιμα 10 σετ για κάθε οδηγό σ’ αυτό τον αγώνα: Δυο σετ σκληρής, δυο σετ μέσης και έξι σετ μαλακής γόμας.



Οι οδηγοί θα πρέπει μετά τις ελεύθερες δοκιμές να επιστρέψουν τρία σετ ελαστικών και θα έχουν όπως σ’ οποιονδήποτε άλλο GP, τα στάνταρ ελαστικά για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα. Τα διαθέσιμα ενδιάμεσα και βρόχινα ελαστικά παραμένουν ίδια.

· Οι μεσαίες γόμες της γκάμας επελέγησαν με βάση τα χαρακτηριστικά της Imola: μια διάσημη τεχνική πίστα με ευρεία ποικιλία στροφών που δοκιμάζει κάθε παράμετρο στην απόδοση του μονοθεσίου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδρομής



· Όπως πολλές ιστορικές πίστες στην Ευρώπη έτσι και η Imola αρχικά δημιουργήθηκε ως αγώνας δρόμου αμέσως μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετέπειτα έγινε μόνιμη πίστα και φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα Formula 1 το 1963 (δεν μετρούσε στο πρωτάθλημα).

· Από τότε εξελίσσεται συνεχώς, μια σειρά από τροποποιήσεις έχουν γίνει και από τότε που η Formula 1 αγωνίστηκε εκεί πριν από 14 χρόνια. Η παλιά Variante Bassa έχει καταργηθεί και η μεγάλη ευθεία που οδηγεί στην Tamburello έχει διακοπεί από δυο δεξιές στροφές. Επιπλέον έχουν προστεθεί σημεία διαφυγής ειδικά στη Variante Alta ενώ έχουν φτιαχτεί και νέα κτίρια πιτ: Μόνο ο παλιός πύργος στα χρώματα της Marlboro έχει απομείνει από το παλιό συγκρότημα της εκκίνησης.

· Το ασυνήθιστο για την Imola είναι η φορά της, αντίθετη μ’ αυτή των δεικτών του ρολογιού με 12 αριστερές στροφές και 9 δεξιές στροφές. Σε αντίθεση με το Portimao το πλάτος της πίστας είναι σχετικά μικρό σε πολλά σημεία, αυτό καθιστά δύσκολα τα προσπεράσματα και επικεντρώνει την προσοχή στην στρατηγική.

· Η πίστα έχει ξαναστρωθεί με άσφαλτο από την τελευταία φορά που η F1 είχε αγώνα εκεί. Αυτό σημαίνει πως γενικά η άσφαλτος θα είναι λεία και δε θα καταπονεί ιδιαίτερα τα ελαστικά. Εξαιτίας αυτού επελέγησαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας μας, που ταιριάζουν καλά σ’ αυτές τις απαιτήσεις.

· Παραταύτα υπάρχουν αναπηδήσεις στην επιφάνεια και μερικά μεγάλα kerbs. Είναι σημαντικό να βρει κάποιος ένα ρυθμίσιμο σετάρισμα και να μη πατά εκτός αγωνιστικής γραμμής. Η τελευταία ομάδα Formula 1 που βρέθηκε στην Imola ήταν η AlphaTauri, που έκανε διαφημιστικό γύρισμα στην πίστα (και δοκιμές με παλιότερο μονοθέσιο) φέτος το καλοκαίρι, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στην Αυστρία.