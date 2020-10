Ξενάγηση στα μουσειακά λεωφορεία του ομίλου Σαρακάκη 

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είχε την χαρά να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του τα μέλη του Leadership Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του θεσμού «Trails of Leadership».Kατά την διάρκεια της επίσκεψης, όπου τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, οι εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους όπου φυλάσσονται τα παλιά και ιστορικά λεωφορεία Volvo του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τα οποία πλέον αποτελούν μουσειακά κομμάτια.

Ο κ. Ανδρέας Χρόνης, πρώην Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου και Ιστορικός Χερσαίων Συγκοινωνιών μοιράστηκε με τους καλεσμένους μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της ιστορίας των χερσαίων οδικών συγκοινωνιών στη χώρα μας με έμφαση στο λεώφορειο και τον συγγενή κλάδο της ελληνικής αμαξοποιίας στον οποίο ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέκτησε η ξενάγηση όταν τα μέλη της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου επιβιβάστηκαν σε ένα από τα ιστορικά λεωφορεία και μετέβησαν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας.

Εκεί, η εταιρεία Κωτσόβολος ανέλαβε την ξενάγηση των καλεσμένων από την αρχαιολόγο κυρία Καλλιόπη Παπαγγελή, Προϊσταμένη Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, η οποία μίλησε για την τέλεση των Ελευσινίων Μυστηρίων, το σημαντικότερο τελετουργικό γεγονός στην αρχαία Αθήνα, η φήμη του οποίου είχε εξαπλωθεί σε όλο τον αρχαίο κόσμο.

Δείτε ποιοι συμμετείχαν στην εκδήλωση



Βασιλάκος Γιάννης (CEO & Αντιπρόεδρος, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ), Γριβέας Πολυχρόνης (Πρόεδρος, ΕΛΤΑ), Καλλίγερος Γιάννης (Πρόεδρος & CEO, MERCEDES-BENZ HELLAS), Κεραστάρης Αντώνιος (Διευθύνων Σύμβουλος, BRINKS), Κουρούπης Σπύρος (Chairman, ONE9SIX), Κρεμαλή Ρένια (Human Resources Manager, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ), Λεβάντη Κωνσταντίνα (PA to CEO & Head of Internal Communication, Κωτσόβολος), Μαυρομμάτη Μαρίνα (Group CEO, PRINTEC), Μπακατσέλος Νικόλαος (Πρόεδρος, AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE), Μυρόπουλος Αρτέμης (Διευθύνων Σύμβουλος, LINKAGE GREECE & Πρόεδρος Επιτροπής Ηγεσίας, AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE), Νέγκας Νίκος (Γενικός Διευθυντής, FRIDAY’S), Ξυδού Ριτάνα (Senior Executive Officer, AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE), Ξυτάκη Μαρία (Corporate Communications Manager, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ), Πάνος Παντελής (Γενικός Διευθυντής, AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES), Παπαδογιάννη Έφη (Διευθύνουσα Σύμβουλος, KONE), Παπανικητόπουλος Δημήτρης (Πρόεδρος, LINKAGE GREECE), Rabbat Βασίλης (Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS), Σαρακάκης Δ. Αλέξανδρος (CEO, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ)