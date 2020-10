Ο Jorge Díez είναι ο νέος Design Director της SEAT  

Ο Jorge Díez αναλαμβάνει τη θέση του νέου Design Director της SEAT από την 1η Δεκεμβρίου. Ο Díez είναι σχεδιαστής με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία, σχεδόν 20 χρόνων. Ηγήθηκε του τμήματος Exterior Design της SEAT από το 2011 έως το 2014 και επίσης εργάστηκε στα κεντρικά της Audi και της Volkswagen στη Γερμανία. Θα αναφέρεται στον Executive Vice-President for Research and Development της SEAT, Dr. Werner Tietz.

Ο Jorge Díez κατείχε τη θέση του Vice-President of Mitsubishi Motors Design Europe από τον Ιούλιο του 2019. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στη SEAT ως Head of Exterior Design, ήταν ένας από τους δημιουργούς εμβληματικών μοντέλων της μάρκας όπως το SEAT Leon τρίτης γενιάς, το SEAT Ibiza τέταρτης γενιάς και το SEAT Ateca, το πρώτο SUV στην ιστορία της μάρκας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Audi, δημιούργησε μοντέλα όπως το Αudi TT δεύτερης γενιάς και το Audi A7 πρώτης γενιάς.

Ο νέος Design Director της SEAT έχει περάσει σχεδόν όλη την μέχρι τώρα καριέρα στο Exterior Design. Ο Díez εργάστηκε για επτά χρόνια στην Audi στο Ingolstadt και το 2008 εντάχθηκε στο τμήμα Exterior Design της SEAT. Το 2010, διορίστηκε Senior Designer της Volkswagen στο Wolfsburg και ένα χρόνο αργότερα προήχθη σε Head of SEAT Exterior Design. Ο Díez επέστρεψε στην Audi το 2014 ως Director of the Automotive Konzept Design στο Μόναχο και εργάστηκε για μάρκες όπως η Audi, η Lamborghini και η Ducati. Τρία χρόνια αργότερα, προήχθη ως Head of the Studio 4 Exterior Design της Audi. Τον Ιούλιο του 2019, διορίστηκε ως Vice-President of Mitsubishi Motors Design Europe, μία θέση που κατείχε μέχρι την ένταξη του στη SEAT.