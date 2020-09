Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο MINI Countryman

Το μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο μέλος της οικογένειας MINI ανεβάζει τον πήχη στους τομείς της διασκεδαστικής οδήγησης και της εξατομικευμένης φινέτσας με το αμίμητο στυλ της πολυτελούς Βρετανικής μάρκας. Αισθητική ανανέωση, ελκυστικός νέος εξοπλισμός και καινοτόμες τεχνολογίες αναβάθμισης λειτουργιών και συνδεσιμότητας προάγουν το κύρος του νέου MINI Countryman στην πολυτελή compact κατηγορία. Ο στιβαρός χαρακτήρας, το ευρύχωρο, ευέλικτο εσωτερικό με πέντε καθίσματα κανονικών διαστάσεων και το προαιρετικό σύστημα τετρακίνησης ALL4 το καθιστούν ένα αναμφισβήτητα χαρισματικό όχημα παντός εδάφους .



Με μία εκτενώς εξελιγμένη γκάμα κινητήριων συνόλων, το νέο MINI Countryman πετυχαίνει ακόμα καλύτερη ισορροπία μεταξύ διασκεδαστικής οδήγησης και κατανάλωσης καυσίμου. Εκτός από τη βελτιστοποίηση των εκπομπών CO2, έχουν μειωθεί οι εκπομπές και άλλων ρύπων με την εφαρμογή των σχετικών μέτρων – όπως φίλτρα σωματιδίων για βενζινοκινητήρες και SCR με ψεκασμό AdBlue για κινητήρες diesel. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκδόσεις του νέου MINI Countryman συμμορφώνονται τώρα με το πολύ αυστηρό πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d.



Τεχνολογία MINI TwinPower Turbo χρησιμοποιείται στους 3-κύλινδρους βενζινοκινητήρες του νέου MINI One Countryman και του νέου MINI Cooper Countryman και στον 4-κύλινδρο βενζινοκινητήρα του νέου MINI Cooper S Countryman. Όπως οι βενζινοκινητήρες, έτσι και οι κινητήρες diesel διαθέτουν νέα μίζα γεννήτρια βελτιστοποιημένης απόδοσης. Στους 3-κύλινδρους κινητήρες του νέου MINI One D Countryman και τους 4-κύλινδρους του νέου MINI Cooper D Countryman και του νέου MINI Cooper SD Countryman, η Τεχνολογία MINI TwinPower Turbo αποτελείται από ένα σύστημα υπερσυμπίεσης με ανακυκλοφορία καυσαερίων και άμεσο ψεκασμό common rail (direct injection). Το σύστημα τετρακίνησης ALL 4 διατίθεται προαιρετικά και για τις τέσσερις εκδόσεις κινητήρων – στάνταρ χαρακτηριστικό στο plug - in υβριδικό μοντέλο.



Το νέο MINI Cooper SE Countryman ALL4 διατίθεται με 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Steptronic στο βασικό εξοπλισμό του. Το MINI Cooper Countryman ALL4 και το MINI Cooper D Countryman ALL4 διατίθενται τώρα με 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Steptronic στάνταρ, όπως και τα μοντέλα MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI Cooper SD Countryman και MINI Cooper SD Countryman ALL4. Αυτό διατίθεται επίσης προαιρετικά για το MINI Cooper D Countryman.

Για όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις, ένα 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται προαιρετικά αντί του στάνταρ, 6-τάχυτου μηχανικού.Προαιρετικά, οι ισχυρότεροι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες μπορούν επίσης να συνδυαστούν με 7-τάχυτο σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη, ή ένα 8-τάχυτο αυτόματο σπορ Steptronic. Αυτό επιτρέπει ταχύτατες αλλαγές σχέσεων και πιο δυναμική διαδικασία αλλαγής.



Το νέο MINI Countryman : κύρια χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή εμπρός σχεδίαση με νέα μάσκα.

Προβολείς LED και φώτα ομίχλης LED, τώρα στον βασικό εξοπλισμό.

Πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (Μοτίβο Βρετανικής Σημαίας).

Νέα φινιρίσματα αμαξώματος, νέα επιλογή Piano Black Exterior.

Νέες ζάντες αλουμινίου.

Τελευταία γενιά κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 6d.

Περισσότερες εκδόσεις με 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic, ως στάνταρ.

Νέο ψηφιακό cockpit με έγχρωμη οθόνη 5-ιντσών προαιρετική.

Νέας σχεδίασης κεντρικό όργανο σε σχέδιο Piano Black High Gloss, προαιρετικό.

Σπορ δερμάτινο τιμόνι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Νέα γκάμα δερμάτινων επενδύσεων και επιφανειών εσωτερικού.

Νέα έκδοση MINI Yours Interior Style.

MINI Connected με νέες λειτουργίες.

Εκτεταμένη γκάμα Γνήσιων Αξεσουάρ MINI.