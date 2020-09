Κορυφαίες διακρίσεις για Hyundai και Genesis 

Η Hyundai Motor Company και η Genesis κατέκτησαν επτά (7) βραβεία στις κατηγορίες Brand & Communication Design, συμπεριλαμβανομένου του “Best of the Best” ως εξής : Η ταινία της καμπάνιας "Second First Steps" κατέκτησε το Best of the Best βραβείο και την κορυφή στην κατηγορία Film & Animation. Πέντε βραβεία Brand & Communication απονεμήθηκαν στο Hyundai Hi-Charger, τα Hyundai X BTS Goods, το Future Mobility Solutions Exhibition Hall, το Παγκόσμιο Μουσείο Ποδοσφαίρου FIFA στο Παρίσι και το Genesis Infotainment System’s copper design.



Το “Hi-Charger” είναι ένας εξαιρετικά γρήγορος φορτιστής EV που παρουσιάστηκε από τη Hyundai Motor το Νοέμβριο του 2019. Προσφέρει 350 kw υψηλής ισχύος, τεχνολογία φόρτισης υψηλής απόδοσης με ένα καινοτόμο αυτοματοποιημένο σύστημα καλωδίων που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση φορτιστή και οχήματος.

Τα “Hyundai X BTS Goods” είναι μια σειρά αποτελούμενη από έξι προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οικολογικών τσαντών και κλειδοθηκών που κατασκευάστηκαν με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος του 2020 ως μέρος της «Παγκόσμιας Καμπάνιας Υδρογόνου» της Hyundai που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.



Το “Future Mobility Solution Exhibition Hall” είναι ένα εκθεσιακό περίπτερο που παρουσίασε η Hyundai στις εγκαταστάσεις των κεντρικών της γραφείων νωρίτερα στο έτος δίνοντας την ευκαιρία στους υπαλλήλους και τους επισκέπτες να δουν από κοντά μια μικρογραφία του μελλοντικού οράματος της Hyundai για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των UAM, PBV και Hub που παρουσιάσθηκαν στο CES του 2020. Μέσω της έκθεσης, η Hyundai μοιράστηκε το όραμά της “Progress for Humanity”, παρέχοντας στους πελάτες ελευθερία κίνησης και διαφοροποιημένες εμπειρίες κινητικότητας.



Το “Παγκόσμιο Μουσείο Ποδοσφαίρου της FIFA” ήταν ένα κέντρο δημοσίων σχέσεων που διαχειριζόταν η Hyundai Motor στο κέντρο του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών FIFA του 2019. Υποδέχτηκε περίπου 28.000 επισκέπτες σε 23 ημέρες, με τους εξωτερικούς τοίχους από αερόσακους να τραβούν την προσοχή πολλών επισκεπτών. Μετά το τέλος της διοργάνωσης, οι εξωτερικοί τοίχοι ανακυκλώθηκαν και κατασκευάστηκαν οικολογικές τσάντες που δωρίστηκαν σε τοπικές κοινότητες.

Η Genesis αντίστοιχα κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας Interface & User Experience Design για το copper design του συστήματος ψυχαγωγίας της. Αυτό αποτελεί το πρώτο βραβείο Red Dot που απονέμεται στον Όμιλο για το σύστημα ψυχαγωγίας του. Το Genesis Infotainment System με χάλκινες σχεδιαστικές λεπτομέρειες παρέχει βελτιστοποιημένη ορατότητα και άνεση κατά την οδήγηση, χρησιμοποιώντας εκλεπτυσμένες χάλκινες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την πολυτέλεια της μάρκας Genesis. Η πλοήγηση με βάση το AR, το Car Pay, τη λειτουργία Valet και το Home-to-Car διαθέτουν επίσης σχεδιαστικές χάλκινες λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα, το σύστημα παρέχει ασύρματες ενημερώσεις για τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών.