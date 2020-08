Οι απίστευτες λειτουργίες των εφαρμογών Mercedes me 

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα γενιά εφαρμογών Mercedes me που έχει αναπτύξει στην ιδιόκτητη, τυποποιημένη πλατφόρμα της. Με τις νέες εξελιγμένες εφαρμογές, το Mercedes me App που από το 2015 συνδέει το όχημα με το smartphone του ιδιοκτήτη του, μετατρέπεται σε ψηφιακό οικοσύστημα! Στο νέο αυτό περιβάλλον, περιλαμβάνονται πλέον τρεις εφαρμογές: Mercedes me, Mercedes me Store και Mercedes me Service οι οποίες είναι έτοιμες προς λήψη, τόσο από το App Store όσο και από το Google Play Store, και διατίθενται ήδη σε περισσότερες από 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.



Η εφαρμογή Mercedes me συνδέει το smartphone με το όχημα του κατόχου του. Αυτό επιτρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στο αυτοκίνητό του, όπως τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει, την απόσταση που απομένει ή την πίεση των ελαστικών – εύκολα και πρακτικά. Οι λειτουργίες ψηφιακών εντολών επιτρέπουν επιπλέον τη θέρμανση του οχήματος ενώ αυτό είναι σταματημένο, το ανέβασμα ή κατέβασμα των παραθύρων και της πανοραμικής οροφής ή της υφασμάτινης οροφής στα κάμπριο μοντέλα κ.α. Μία επιπλέον νέα λειτουργία είναι το αναβόσβημα των προβολέων μέσω της εφαρμογής, ώστε ο κάτοχός του να το αναγνωρίσει από απόσταση στο σκοτάδι.



Η εφαρμογή Mercedes me Store προσφέρει άνετη πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά προϊόντα της Mercedes-Benz για τo αυτοκίνητο με δυνατότητα αγοράς & επέκτασης της διάρκειας των υπηρεσιών Mercedes me connect και των on-demand χαρακτηριστικών που επιλέγει ο κάτοχος του αυτοκινήτου μέσω smartphone.



Η εφαρμογή Mercedes me Service υπενθυμίζει εγκαίρως το επόμενο ραντεβού για service, το οποίο μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί μέσω smartphone. Επιπλέον, εμφανίζει στην οθόνη του κινητού τυχόν προειδοποιητικές λυχνίες που ενδέχεται να ανάβουν στο αυτοκίνητο και προτείνει τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, όπως π.χ. προτρέπει να ελεγχθεί η πίεση των ελαστικών στο επόμενο πρατήριο καυσίμων της διαδρομής. Επίσης, επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, ενώ διατίθενται πρακτικά βίντεο «how-to», με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αξιοποίηση του μέγιστου βαθμού των δυνατοτήτων που προσφέρει το αυτοκίνητο.