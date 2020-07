To Hyundai KONA Electric ξεπέρασε τις 100.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο 

Το KONA Electric, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV της Hyundai, ξεπέρασε το ορόσημο των 100.000 παγκόσμιων πωλήσεων. Οι συνολικές πωλήσεις του KONA Electric ανήλθαν σε 103.719 μονάδες στα τέλη Ιουνίου – μόλις δύο χρόνια από την έναρξη κυκλοφορία του.Το KONA Electric διακρίνεται για την κορυφαία αυτονομία των 449 χλμ. (619 χλμ. εντός πόλης), τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης καθώς και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και άνεσης. Τον Απρίλιο του 2020, τα TopGear Electric Awards ανέδειξαν το Kona Electric ως το “Καλύτερο Μικρό Οικογενειακό Αυτοκίνητο”, με βάση την απόδοσή του διασχίζοντας 9 Ευρωπαϊκές χώρες σε ένα 24ωρο διανύοντας 1.600 χλμ.

Παράλληλα, το US News & World Report βράβευσε το KONA Electric ως το “Καλύτερο Ηλεκτρικό Όχημα”. Το 2019, η WardsAuto συμπεριέλαβε το KONA Electric στη λίστα των αυτοκινήτων με τους 10 καλύτερους κινητήρες. Το 2018, η Auto Express ανέδειξε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV της Hyundai, KONA Electric, ως το πιο “Προσιτό Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς”. Επιπρόσθετα, η παρουσία του KONA Electric έπαιξε σημαντικό ρόλο στο βραβείο Best Car of the Year της Ισπανικής εφημερίδας ABC που απέσπασε το Hyundai KONA. Το συμβατικό KONA κατέκτησε επίσης το 2019 North American Utility Vehicle of the Year.



Βασιζόμενη στην επιτυχημένη κληρονομιά του KONA Electric, η Hyundai Motor Company επικεντρώνει την μακροπρόθεσμη στρατηγική της στην κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Μέχρι το 2025, η εταιρεία στοχεύει να πουλήσει 560.000 ηλεκτρικά οχήματα, επιπρόσθετα των υδρογονοκίνητων (FCEV) μοντέλων της.