Χρόνια Πολλά Fiat 500  

Συμπληρώθηκαν 63 χρόνια από την 4η Ιουλίου του 1957, ημέρα κατά την οποία η Fiat παρουσίασε ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών. Το 500, το θρυλικό “Cinquino”, αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή και εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλλά και έναν πραγματικό πρεσβευτή του “Made in Italy” σε όλο τον κόσμο. Το 2017, ένα Fiat 500 πρώτης γενιάς –το αυτοκίνητο που χάρισε στους Ιταλούς το «δώρο» της αυτοκίνησης- προστέθηκε στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), μια κορυφαία τιμητική διάκριση από το «ναό» της τέχνης και του design.



Σήμερα, την 4η Ιουλίου, τα γενέθλια του 500 αποτελούν την αφορμή για το ξεκίνημα μιας σειράς εκδηλώσεων στη γενέτειρα του μοντέλου, το Τορίνο. Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού 500 ξεκινά στις πλήρως ανακαινισμένες γραμμές παραγωγής του Mirafiori, ενώ στον 4ο όροφο του μουσείου τέχνης Pinacoteca Agnelli, στο Lingotto, δημιουργήθηκε το Virtual Casa 500, το δώρο της Fiat για τα γενέθλια του θρυλικού της μοντέλου. Το διαδικτυακό μουσείο μπορεί να το επισκεφτεί οποιοσδήποτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή του υπολογιστή του και να ταξιδέψει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 500. Παράλληλα αποτελεί μια προεπισκόπηση του “Casa 500” του χώρου που θα δημιουργηθεί στην Pinacoteca του Lingotto και θα ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό την άνοιξη του 2021.



Η αλλαγή απαιτεί σταθερές βάσεις και γνώση της ιστορίας. Το Mirafiori είναι το σπίτι του Fiat 500, αλλά ο τόπος γέννησης του είναι το Lingotto. Εκεί κατασκευάστηκε το πρώτο 500 το 1936, το 500Α Topolino. Η Pinacoteca –της οποίας βασικός χορηγός είναι η Fiat- είναι το ιδανικότερο μέρος για να φιλοξενήσει τους εορτασμούς. Η σύνδεση της Pinacoteca Agnelli με τη μάρκα είναι στενή και τα δύο μέρη εκτός από τις κοινές αξίες, μοιράζονται και το γεγονός ότι προβάλουν την πόλη του Τορίνο, αλλά και συνολικά την Ιταλία σε όλο τον κόσμο.

Στο ψηφιακό περιβάλλον και οι 11 παρακάτω θεματικές ενότητες του Virtual Casa 500 βρίσκονται μόλις ένα “click” μακριά.

«Η κληρονομιά»

«Made of Italy»

«Οι τρεις συλλεκτικές εκδόσεις του νέου ηλεκτρικού 500»

«Το ημερολόγιο ενός Θρύλου»

«Ένα ταξίδι σε τρεις γενιές»

«Η εμπειρία του νέου ηλεκτρικού 500»

«Η σχεδιαστική ιστορία του 500»

«Μια ιστορία κοινωνικής συνάφειας»

«Το μέλλον ξεκινά εδώ»

«Τα Vintage Vibes του 500»

«Έτοιμοι για την αλλαγή»



Οι επισκέπτες θα μπορούν να εισχωρήσουν στον κόσμο του 500 και να ανακαλύψουν μνήμες, όνειρα και συναισθήματα. Το πρώτο κομμάτι εστιάζει στην βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά του Fiat 500, δίνοντας το στίγμα του τρόπου με τον οποίο οι γενιές του μοντέλου έδωσαν απαντήσεις στις ανάγκες κάθε εποχής. Το 1957 ήταν ο εκδημοκρατισμός, το 2007 η εξατομίκευση και σήμερα, το 2020 η προστασία του περιβάλλοντος. Τα ταξίδι ξεκινά το 1957 και οδηγεί σε μια πορεία που κατέκτησε τον κόσμο. Είναι ένα μονοπάτι μέσα από τις γενιές του μοντέλου που δημιούργησαν εμπνευσμένοι άνθρωποι, όπως μπορεί κανείς να ανακαλύψει στην ενότητα “Made of Italy”. Το Fiat 500 αποτελεί ένα από το προϊόντα που άλλαξαν τις αντιλήψεις και τους κανόνες του design. Στο ψηφιακό μουσείο οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν συνεντεύξεις, διαφημίσεις και εκδηλώσεις που ανέδειξαν το Fiat 500 σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αντίστοιχα μια μοναδική συλλογή σχεδίων αποκαλύπτουν την εξέλιξη και τις ιδέες πίσω από τη δημιουργία του μοντέλου. Οι ενότητες που είναι αφιερωμένες στο αμιγώς ηλεκτρικό 500 παρουσιάζουν την εξέλιξη της ιδέας του 500 στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Οι τρεις μοναδικές δημιουργίες του νέου 500 από τις Armani, Bvlgari και Kartell χαρακτηρίζουν απόλυτα τη μοναδικότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το Fiat του μέλλοντος δεν είναι απλά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά μια τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα με κορυφαίες λύσεις συνδεσιμότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί μια οικογένεια εφαρμογών που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία με το νέο ηλεκτρικό 500. Στόχος των μηχανικών της Fiat ήταν να συνδέσουν μια σειρά λειτουργιών κάτω από την ίδια πλατφόρμα ώστε το ηλεκτρικό 500 να δίνει λύσει με απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις καθημερινές ανάγκες.



Η εφαρμογή Fiat app αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση σε smartphones –για την ώρα στη δοκιμαστική μορφή του- μέσω των Apple App Store και Google Play. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να ελέγξει από απόσταση λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως τα φώτα, το σύστημα κλιματισμού και το κλείδωμα των θυρών, να βρει τα πλησιέστερα σημεία φόρτισης, να διαχειριστεί τη συντήρηση του αυτοκινήτου και βέβαια να έρθει σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Με τη λειτουργία “My Navigation” ο οδηγός μπορεί να σχεδιάσει τη διαδρομή π.χ. της επόμενης ημέρας, να τη στείλει στο 500 και εκείνο να ετοιμαστεί (φόρτιση, προγραμματισμός συστήματος πλοήγησης, επιλογή βέλτιστης διαδρομής με βάση την κίνηση, κτλ.) για να κάνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη και άνετη την μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο. Τέλος η εφαρμογή δίνει πρόσβαση και σε δύο μοναδικές υπηρεσίες. Το My easy Charge και το My easy Wallbox.Μέσω της πανευρωπαϊκής συνεργασίας της Fiat με την Digital Charging Solutions (DCS), το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων σημείων φόρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το My Easy Charge δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης του πλησιέστερου ελεύθερου σταθμού φόρτισης, αλλά και την πληρωμή της υπηρεσίας με άμεσο και διαφανή τρόπο.

Το My easyWallbox είναι μια εφαρμογή που σύντομα θα είναι διαθέσιμη και είναι αφιερωμένη στη διαδικασία φόρτισης σε οικιακό δίκτυο, έτσι ώστε ο χρήστης να εκμεταλλεύεται τους ιδανικούς χρόνους φόρτισης (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο). Παράλληλα το τμήμα e-Mobility της FCA σε συνεργασία με τις ENGIE και ENEL X δημιούργησαν τρείς αποκλειστικές συσκευές φόρτισης. Το easyWallbox της ENGIE EPS και τους δύο φορτιστές με δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο που δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας φόρτισης σε πραγματικό χρόνο από οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεται ο χρήστης.