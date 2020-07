Ανανεώθηκε το VW Tiguan - Πότε έρχεται στην Ελλάδα 

Η σημαντικότερη προσθήκη στη γκάμα του νέου Tiguan είναι το νέο Tiguan eHybrid με plug-in υβριδικό κινητήριο σύστημα 245 PS (180 kW). Το Tiguan eHybrid εκκινεί πάντα στο E-MODE, τη βελτιωμένη λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης, με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς. To όχημα μπορεί να καλύψει με ηλεκτροκίνηση περίπου 50 χιλιόμετρα, με μία μόνο φόρτιση μπαταρίας.

Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες μέσες ημερήσιες διαδρομές θα καλύπτονται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, με μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την κίνηση.Το νέο Tiguan eHybrid μπορεί να οδηγηθεί σε ηλεκτρική λειτουργία για ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα.Στην υβριδική λειτουργία, ο ηλεκτρικός κινητήρας υποστηρίζει τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα TSI άμεσου ψεκασμού, κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία GTE, με τον ηλεκτροκινητήρα να παρέχει επιπλέον ώθηση, ενεργοποιείται από ένα κουμπί δίπλα στο αυτόματο κιβώτιο DSG. Σε λειτουργία GTE, ο ηλεκτροκινητήρας και ο TSI παρέχουν συνδυαστικά τη μέγιστη ισχύ του συστήματος του Tiguan eHybrid.

Οι δημοφιλείς κινητήρες TDI του Tiguan εξοπλίζονται με δύο καταλυτικούς μετατροπείς SCR στη σειρά, ο καθένας με το δικό του AdBlue. Αυτό διευκολύνει μια διαδικασία γνωστή ως «διπλή δοσολογία» (Twin Dosing), η οποία επιτρέπει στη Volkswagen να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.



Ο κινητήρας TSI απόδοσης 320 ίππων , είναι ένας ολοκαίνουργιος κινητήρας στην οικογένεια Tiguan. Οι μηχανικοί της Volkswagen R έχουν εξελίξει τον EA888 evo4 - η τελευταία έκδοση του Performance TSI - για το νέο Tiguan R. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα τετρακίνησης, που ονομάζεται «R-Performance Torque Vectoring», με έλεγχο κατανομής ροπής. Ο οδηγός ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο έλεγχος κατανομής της ροπής και τα συστήματα δυναμικής σταθεροποίησης του οχήματος, επιλέγοντας το επιθυμητό προφίλ οδήγησης (Comfort, Sport, Race, Individual, Offroad, Snow και Offroad Individual modes). Ο οδηγός αποκτά άμεση πρόσβαση στη σπορ λειτουργία Race πατώντας το μπλε κουμπί R στο νέο πολυλειτουργικό τιμόνι του Tiguan R - μετατρέποντας το Tiguan R σε σπορ αυτοκίνητο με το πάτημα ενός κουμπιού.



Μέσα στο νέο Tiguan, η Volkswagen έχει προσθέσει μια ολοκαίνουργια μονάδα αφής για τις λειτουργίες ελέγχου κλιματισμού. Εκτός από τα κουμπιά αφής, μεγάλου μεγέθους φωτιζόμενα ρυθμιστικά (touch sliders) αφής χρησιμοποιούνται για έλεγχο του ανεμιστήρα και της θερμοκρασίας. Ένα ακόμα σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό του νέου Tiguan είναι η νέα γκάμα συστημάτων ψυχαγωγίας (MIB3), η οποία επιτρέπει στον χρήστη να απολαμβάνει μια ποικιλία διαδικτυακών υπηρεσιών, ανεβάζοντας την ψηφιοποίηση του νέου Tiguan σε άλλο επίπεδο. Χάρη σε μια Ηλεκτρονική Μονάδα Συνδεσιμότητας (OCU), οι βελτιωμένες λειτουργίες των συστημάτων MIB3 περιλαμβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect (για απεριόριστη περίοδο χρήσης) και We Connect Plus (για δωρεάν χρήση για ένα ή τρία χρόνια στην Ευρώπη).

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, τα συστήματα MIB3 προσφέρουν επίσης νέες δυνατότητες, όπως φωνητικό έλεγχο και πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming, όπως η Apple Music. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και να τις αποθηκεύσουν στο cloud μέσω του Volkswagen ID για χρήση σε άλλα οχήματα της Volkswagen. Διατίθεται επίσης ασύρματη προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone μέσω του App-Connect Wireless για Apple CarPlay και Android Auto.

Τα συστήματα IQ.DRIVE στο νέο Tiguan πλέον διαθέτουν και το Travel Assist, με το οποίο το Tiguan αποκτά εξελιγμένη υποβοηθούμενη οδήγηση, αποκτώντας για πρώτη φορά χαρακτηριστικά ημιαυτόνομης οδήγησης. Το σύστημα προσφέρει υποβοήθηση στο τιμόνι, το φρενάρισμα και την επιτάχυνση του νέου Tiguan σε ταχύτητες μεταξύ 0 χλμ./ώρα (με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG) ή 30 χλμ./ώρα (χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων) και 210 χλμ./ώρα (ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο του SUV ανά πάσα στιγμή). Για το σκοπό αυτό, το σύστημα χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως το Adaptive Cruise Control (διαμήκης καθοδήγηση) και το σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist (πλευρική καθοδήγηση).



Η τελευταία γενιά προσαρμοζόμενου cruise control (Adaptive Cruise Control με προνοητική λειτουργία- pACC) λαμβάνει προληπτικά υπόψη τις τοπικές πληροφορίες για το όριο ταχύτητας, τις πινακίδες για τα όρια της πόλης, τις διασταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους. Το Lane Assist είναι ένα τρίτο παράδειγμα ενός βελτιωμένου συστήματος. Η τελευταία γενιά του συστήματος διατήρησης λωρίδων είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια δρόμους και όρια λωρίδων, όπως επιφάνειες με γρασίδι.

Πλέον στο νέο Tiguan είναι διαθέσιμοι για πρώτη φορά οι προβολείς IQ.LIGHT - LED matrix. Μία άλλη πρωτιά για το Tiguan είναι τα δυναμικά φλας LED ενσωματωμένα στους IQ.LIGHT - LED matrix προβολείς .Όλες οι εκδόσεις του Tiguan διαθέτουν προβολείς LED, το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών σε συνδυασμό με το Autonomous Emergency Braking Front Assist, το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι, ένα σύστημα ψυχαγωγίας με οθόνη τουλάχιστον 6,5 ιντσών και υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus ως στάνταρ. Το νέο Tiguan αναμένεται στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους.