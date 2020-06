H Hyundai πάει σινεμά 

Η Hyundai Motor Company και η Sony Pictures Entertainment ανακοίνωσαν την έναρξη μιας μοναδικής και άνευ προηγουμένου πολύπλευρης προωθητικής συνεργασίας, που θα αφορά στα νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες της εταιρείας σε επερχόμενες παραγωγές της Sony Pictures. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hyundai Motor θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη μάρκετινγκ και οι εταιρείες θα συνεργαστούν σε ευρύ φάσμα προωθητικών ενεργειών.



Η συνεργασία θα συνδυάσει τη δραστηριότητα της Sony Pictures IP με την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της Hyundai Motor, προσδίδοντας κινηματογραφική ποιότητα στη μεγάλη οθόνη, ζωντανεύοντας παράλληλα το ανθρωποκεντρικό όραμα κινητικότητας της εταιρείας, που είναι αφιερωμένο στην αναζωογόνηση των πόλεων και στην ενίσχυση της αστικής κινητικότητας. Η συνεργασία αφορά σ’ ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που θα αξιοποιηθεί από την Sony Pictures IP σε επίπεδο μάρκετινγκ και ψυχαγωγίας.



Τα νέα μοντέλα και οι τεχνολογίες της Hyundai Motor θα προβληθούν στις πέντε επόμενες ταινίες της Sony Pictures, συμπεριλαμβανομένων των : Uncharted (Ιούλιος 2021), τη συνέχεια του Spider-Man Far From Home (Νοέμβριος 2021), τη συνέχεια του Spider-Man: Into the Spider-Verse (Οκτώβριος 2022)και άλλες ταινίες που θα επιλεγούν στο μέλλον.Στο Consumer Electronics Show (CES) 2020, η Hyundai Motor Company παρουσίασε το καινοτόμο όραμά της για την αστική κινητικότητα, βοηθώντας στην αναζωογόνηση των πόλεων του μέλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η τριπλή προσέγγιση για την πραγματοποίηση του οράματος της εταιρείας περιλαμβάνει : Α) Urban Air Mobility (UAM), μια νέα μορφή κινητικότητας που χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο για δραστική μείωση του χρόνου μετακίνησης B) Purpose Built Vehicle (PBV), ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο αστικής κινητικότητας που επιτρέπει τις απαραίτητες προσαρμογές για διαφορετικούς