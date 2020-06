Μελέτη Nissan και Sunwoda για την μπαταρία επόμενης γενιάς για τα e-POWER

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd., θα ξεκινήσουν, από κοινού, τη μελέτη της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς μπαταριών οχημάτων, για τα μοντέλα e-POWER της Nissan.Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παραγωγής για τη διασφάλιση σταθερής ικανότητας τροφοδοσίας για τις από κοινού αναπτυσσόμενες μπαταρίες. Nissan και Sunwoda στοχεύουν στη σύναψη τελικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, βάσει του συγκεκριμένου περιεχομένου και των όρων της μελέτης.



Η Nissan επεκτείνει την παγκόσμια γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μοντέλων e-POWER. Η τεχνολογία e-POWER της Nissan αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που παρέχει ισχύ απευθείας στους τροχούς, καθώς και από έναν βενζινοκινητήρα που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για τον ηλεκτροκινητήρα. Η Nissan θα επεκτείνει τη βραβευμένη 100% ηλεκτροκίνητη τεχνολογία e-POWER παγκοσμίως, στις κατηγορίες B και C. Η Nissan αναμένει να πουλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτροκίνητα οχήματα ετησίως, έως το τέλος της χρήσης 2023.

Η Sunwoda έχει καθιερωθεί, σε παγκόσμια κλίμακα, στην ανάπτυξη μπαταριών ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αλλά και σε μπαταρίες αυτοκινήτων. Η Nissan είναι πεπεισμένη ότι η μεγάλη τεχνογνωσία της Sunwoda θα συμβάλει στη στρατηγική της για το e-POWER.



Περαιτέρω συζητήσεις από τις δύο εταιρείες θα επικεντρωθούν στον συνδυασμό της τεχνογνωσίας της Nissan στα ηλεκτρικά οχήματα και στην τεχνολογία μπαταριών με τις δυνατότητες ανάπτυξης και παραγωγής της νέας γενιάς μπαταρίας από την Sunwoda, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην κινεζική αγορά, αλλά και παγκοσμίως. Οι εταιρείες εξετάζουν επίσης την από κοινού δημιουργία μιας ασφαλούς δομής εφοδιασμού προσανατολισμένης στις μελλοντικές παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες.