Που μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα νέα Renault και Dacia

Στον χώρο του McArthurGlen, θα βρίσκεται το 5άστερο στην ασφάλεια, All-new Renault CAPTUR που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στη χώρα μας. Το γαλλικό Crossover συναρπάζει με τη δυναμική και πληθωρική του εμφάνιση, τους κορυφαίους κινητήρες Βενζίνης, Diesel και LPG, τις εντυπωσιακές δυνατότητες εξατομίκευσης και την τεχνολογική του υπεροχή.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την κορυφαία και πιο πολυτελή έκδοση Initiale Paris της Renault, που στο νέο Captur συνδυάζεται με τον ασυναγώνιστο κινητήρα 1.3 TCe 155hp, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC.



Δίπλα στο All-new CAPTUR, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και το All-new Renault CLIO, το παγκόσμιο γαλλικό best seller που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη νέα, 5η γενιά του. Το νέο μοντέλο απέσπασε την κορυφαία διάκριση, Best in Class και τα 5 αστέρια από τον Euro NCAP, τον ανεξάρτητο οργανισμό που αξιολογεί την ασφάλεια των νέων ευρωπαϊκών μοντέλων.



Φυσικά από την «παρέα» του Groupe Renault δε θα μπορούσε να λείπει η Dacia με το δημοφιλές, αυθεντικό SUV, Dacia DUSTER, που εκτίθεται στην έκδοση 4WD με τον εμβληματικό κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi 115hp. Τα μοντρέλα που σας αναφέραμε μπορείτε να τα δείτε μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου.