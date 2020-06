Τώρα Mitsubishi L200 Black Edition-Τιμές

Tο «σκληροτράχηλο και ανθεκτικό» έκτης γενιάς L200 με μία εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική πορεία σε 150 χώρες, από το καλοκαίρι του 2020 θα διατίθεται με εξελιγμένο σύστημα αντί-ρύπανσης που εναρμονίζεται με το τελευταίο πρότυπο Euro 6d-Temp EVAP ISC.Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στις υπάρχουσες εκδόσεις προστίθενται τρεις νέες.Μία έκδοση Intense Plus με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δύο εκδόσεις Black Edition με το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού των εκδόσεων Instyle Plus.



Νέες εκδόσεις L200 Double Cab

• Intense Plus A/T από 34.700€ (Ίδιος εξοπλισμός με την έκδοση

Intense Plus M/T.)

• Black Edition M/T από 38.800€

• Black Edition A/T από 41.000€

Επιπλέον της κορυφαίας έκδοσης Instyle, η εντυπωσιακή Black

Edition διαθέτει:

• Μαύρο δερμάτινο σαλόνι με τιμόνι, λεβιέ ταχυτήτων και

χειρόφρενο με πορτοκαλί ραφές

• Μαύρα μπροστινά φανάρια LED

• Μαύρη μάσκα Dynamic Shield και μπροστινό σπόιλερ

• Μαύρα πλαϊνά σκαλοπάτια και πίσω προφυλακτήρα

• Μαύρους πλαϊνούς καθρέπτες και χειρολαβές



Την Black Edition θα την βρείτε στα εξής χρώματα: Sunflare Orange

Pearl, Graphite Gray Metallic, White Diamond, Jet Black Mica

H Mitsubishi Motors προσφέρει 5ετή εγγύηση και οδική βοήθεια.