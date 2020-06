Γιατί τώρα είναι η σωστή στιγμή για να αποκτήσεις Fiat

Αποτελώντας παραδοσιακά το σημείο αναφοράς στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας για το σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων που δίνουν έξυπνες και σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες μετακίνησης, η Fiat για ακόμα μία φορά έρχεται να «εκδημοκρατίσει» την αυτοκίνηση, με το πρόγραμμα FIAT Restarts You.

Με όφελος που φτάνει έως τις 4.000 ευρώ και προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, η γκάμα μοντέλων της Fiat ξεκινά τώρα από τις 9.990 ευρώ, προσφέροντας επιλογές που ξεχωρίζουν για την πρακτικότητα τους, το εξαιρετικό value for money και βέβαια το αξεπέραστο Ιταλικό στιλ. Το FIAT Restarts You περιλαμβάνει όλα τα μοντέλα της μάρκας, τα οποία επιπλέον είναι ετοιμοπαράδοτα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν άμεσα το αυτοκίνητο που επιθυμούν.



Μέσω του προγράμματος FIAT Restarts You, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σήμερα να αποκτήσουν το μοντέλο Fiat που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, όχι απλά με σημαντικό χρηματικό όφελος, αλλά και τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την αποπληρωμή του αυτοκινήτου τους από το 2021. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή σήμερα η απόκτηση του αυτοκινήτου που επιθυμεί κανείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σημαντικό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της αποπληρωμής του. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα της Fiat και προσφέρεται μέσω της FCA Bank.



Ενδεικτικά μέσω του Fiat Restarts You, το Fiat Panda 1.2 είναι πλέον διαθέσιμο με 9.990 ευρώ, το νέο Fiat 500 Hybrid με 12.200 ευρώ, το Fiat Tipo με 12.490 ευρώ και το Fiat 500X με τον προηγμένο κινητήρα Turbo FireFly με 16.990 ευρώ.

Τέλος, στο πλαίσιο παροχής λύσεων που θα συμβάλουν ώστε ο αγοραστής να απολαμβάνει το νέο του αυτοκίνητο με τις λιγότερες δυνατές έγνοιες, η Fiat προσφέρει όλα τα μοντέλα της με 5ετη εργοστασιακή εγγύηση 200.000χλμ., αλλά και 5ετη κάλυψη οδικής βοήθειας.