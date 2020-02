Οι τιμές του νέου DS 7 CROSSBACK E-Τense 4x4 Plug-In Hybrid 

Παραμένοντας πιστή στις αξίες της, η DS Automobiles, προσφέρει υψηλότατου επιπέδου φινέτσα και άνεση, με διάφορες εκδοχές επεξεργασίας της επιφάνειας των επενδύσεων από δέρμα Nappa ή Alcantara, καθώς επίσης και προηγμένη τεχνολογία όπως είναι το DS CONNECTED PILOT, η αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, αλλά και η ενεργητική ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.To DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 έχει σχεδιαστεί για να είναι “μπροστά” από την εποχή του και να καλύπτει τις νόρμες περί εκπομπών ρύπων που θα ισχύσουν τα επόμενα χρόνια. Είναι ήδη διαθέσιμο και προσφέρει τη δυνατότητα στους οδηγούς που θα το επιλέξουν, να επωφεληθούν από τη μεγάλη ποικιλία των εκδόσεων και των λύσεων για τις μετακινήσεις τους.



Με τη νέας γενιάς επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία E-TENSE 4x4, θα αλλάξει τα δεδομένα των πολυτελών SUV. Πιο συγκεκριμένα, η νέα έκδοση του DS 7 Crossback E-TENSE 4X4 διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες 80kW (εμπρός/πίσω), έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης 200hp και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 13,2kW.

Αποδίδει συνδυαστικά 300hp με μέγιστη ροπή 520Nm, ενώ παράλληλα διαθέτει τετρακίνηση και ένα drive-by-wire αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων (ΕΑΤ8). Συνολικά επιτυγχάνει μέση αυτονομία της τάξεως των 58χλμ (μέτρηση WLTP) σε λειτουργία μηδενικών εκπομπών, δηλαδή κινούμενο αποκλειστικά με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις καθημερινές ανάγκες αστικής μετακίνησης με μόλις 1 φόρτιση (σε 1 ώρα και 45 λεπτά, με τη χρήση wall box 7,4kW), ενώ εκπέμπει μόλις 31g/km CO2 σε υβριδική χρήση με μέση κατανάλωση 1,3lt/km. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν επηρεάζει τόσο τους χώρους στο εσωτερικό της καμπίνας, όσο και τον χώρο αποσκευών που παραμένουν οι κορυφαίοι στην κατηγορία, απόρροια της ειδικής σχεδίασης της πλατφόρμας EMP2.

Η ειδίκευση και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τους μηχανικούς της DS Automobiles με τη πολύχρονη συμμετοχή τους και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στη Formula E (Οδηγών & Ομάδων) μεταβιβάστηκε και στην plug-in υβριδική έκδοση του DS 7 Crossback.

Αδιαμφισβήτητα, οι μηχανικοί της DS Automobiles, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά ευφυές μοντέλο με μοναδική σχεδιαστική αρχιτεκτονική, καθώς το DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-In Hybrid με την προηγμένη τεχνολογία στην αποδοτικότητα και την διαχείριση της ενέργειας, χαράζει νέα πρότυπα στην πολυτελή κατηγορία των μοντέλων SUV με τα best-in-class χαρακτηριστικά όπως η ηλεκτρική αυτονομία.



To DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 Plug-In Hybrid, παρέχεται με υπηρεσίες τηλεματικής, χωρίς καμία απολύτως χρέωση και εφ’ όρου ζωής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να ελέγχουν και να διαχειρίζονται εξ’ αποστάσεως το αυτοκίνητό τους. Πιο συγκεκριμένα, με την υπηρεσία E-TENSE Remote Control, η οποία προσφέρεται μέσω της εφαρμογής MyDS, ο κάτοχος έχει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης του αυτοκινήτου του: το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την αυτονομία και το χρόνο που χρειάζεται έως ότου το DS 7 CROSSBACK E-Tense 4x4 Plug-In Hybrid φορτιστεί πλήρως. Παράλληλα μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας κατά τη διάρκεια της φόρτισής του (λαμβάνοντας ενέργεια από την πηγή και όχι από την μπαταρία, ώστε να μην επηρεαστεί η αυτονομία) ή να προγραμματίσει τη φόρτιση στο σπίτι του, ώστε να επωφεληθεί από τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες δυνατότητες παρέχονται μέσω της οθόνης του αυτοκινήτου.

Το Plug-in Υβριδικό DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, διατίθεται σε 3 εκδόσεις: Be Chic, So Chic & Performance Line. Λαμβάνοντας υπόψη τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, η τιμολογιακή πολιτική τοποθετεί το αυτοκίνητο ως την κορυφαία πρόταση στα Premium Μεσαία SUV. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 Be Chic: 53.890€

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 So Chic: 54.890€

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 Performance Line: 55.650€

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Βασικές Τιμές Προ Φόρων και των 3 εκδόσεων απαλλάσσονται από τον φόρο εταιρικής χρήσης.