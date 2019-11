Γνωρίστε το νέο SEAT Mii electric-Πως γίνεται εύκολη η αγορά του 

Tο SEAT Mii electric είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της μάρκας που καθιστά την τεχνολογία οικονομικά προσιτή, με κόστος αγοράς στο ίδιο επίπεδο με ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και χαμηλό κόστος συντήρησης Το Mii electric είναι το ιδανικό όχημα για την πόλη που συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με πρακτικότητα χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 61kW με μπαταρία ιόντων λιθίου 32,3kWh Το ηλεκτρικό Mii μπορεί να φτάσει τα 50 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία 260 χιλιομέτρων .

Το πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης προσφέρει πολλαπλές επιλογές επαναφόρτισης ενώ αναπληρώνει το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας σε μόλις μία ώρα (DC 40kW). Η έκδοση Mii electric plus περιλαμβάνει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ πίσω τζάμια, μαύρο δερμάτινο τιμόνι και χειρόφρενο και σπορ καθίσματα με λευκές ραφές. Τα επίπεδα άνεσης αυξάνονται επίσης με την προσθήκη θερμαινόμενων εμπρόσθιων καθισμάτων, θερμαινόμενων, ηλεκτρικών καθρεπτών, εμπρόσθιων φώτων ομίχλης και έξι ηχείων. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα πέντε προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού: Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge και Fast (DC Charging).

Το πακέτο Garage περιλαμβάνει πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control και αναβαθμισμένο εσωτερικό φωτισμό. Το Easy Flex περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος μπροστινά καθίσματα, γάντζο στο ντουλαπάκι, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα και ένα διπλό πάτωμα στο πορτμπαγκάζ. Η επιλογή Below Zero περιλαμβάνει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέφτες, θερμαινόμενο παρμπρίζ, αισθητήρα βροχής / φωτός και αισθητήρα coming home. Η επιλογή Home Charge περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης για απευθείας φόρτιση στο σπίτι χρησιμοποιώντας σύστημα ισχύος 2,3 kW, ενώ το πακέτο Fast έχει τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης CCS με χωρητικότητα DC 40kW.

Το ηλεκτρικό Mii είναι το πρώτο μοντέλο που περιλαμβάνει το SEAT CONNECT για πρόσβαση και διαχείριση του οχήματος μέσω εφαρμογής στο smartphone: oι οδηγοί μπορούν να ελέγξουν τα δεδομένα οδήγησης, τη θέση στάθμευσης, την κατάσταση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των θυρών και των φώτων, της διαχείρισης της επαναφόρτισης μέσω e-Manager καθώς και δυνατότητα ελέγχου από απόσταση του κλιματιστικού, όλα από μία εφαρμογή smartphone. Η εφαρμογή DriveMii App συνδέει το Mii electric με το smartphone δίνοντας πρόσβαση σε μουσική, ραδιόφωνο και πλοήγηση. Όταν το Mii Electric λανσαριστεί στις βασικές του αγορές - Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία και Σουηδία - θα είναι ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.



Και αν δεν θέλει κάποιος να αγοράσει το Mii electric, υπάρχει και η δυνατότητα μίσθωσης. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, για διάστημα 36 μηνών και 10.000 χιλιόμετρα ετησίως, κοστίζει περίπου € 145 / μήνα (χωρίς προκαταβολή). Το μοντέλο μίσθωσης θα είναι αρχικά διαθέσιμο στη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα παραγωγής της SEAT θέτει επίσης τα θεμέλια για μελλοντικά μέλη στην οικογένεια, με περισσότερα EVs και PHEVs στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων του πλήρως ηλεκτρικού SEAT el-Born, plug-in υβριδικών εκδόσεων του Tarraco και Leon καθώς και της υψηλής απόδοσης plug-in υβριδικών εκδόσεων του CUPRA Formentor και CUPRA Leon.

Βαγγέλης Γκούμας