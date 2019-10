Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές του νέου Mazda CX-30

Μετά την παρουσίαση του νέου Mazda3, σειρά έχει το Mazda CX-30, το δεύτερο στη σειρά των μοντέλων επόμενης γενιάς της Mazda. Η γκάμα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Mazda Euro 6d-TEMP Skyactiv-D κινητήρων diesel και των Euro 6d Skyactiv-G κινητήρων βενζίνης, συμπεριλαμβανομένου και του επαναστατικού βενζινοκινητήρα Skyactiv-X. Οι καθαροί και οικονομικοί κινητήρες Skyactiv-G, Skyactiv-D και Skyactiv-X, διατίθενται με επιλογή κίνησης στους εμπρός ή και στους τέσσερεις τροχούς, και με τα κιβώτια ταχυτήτων : χειροκίνητο Skyactiv-MT ή αυτόματο Skyactiv-Drive με 6 σχέσεις.



Ο καθαρός κινητήρας diesel Skyactiv-D 1.8 που κινεί το Mazda CX-30 αποδίδει 116 ίππους στις 4.000σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 270Nm στις 1.600-2.600σ.α.λ. Επιτυγχάνει μέση κατανάλωση που δεν ξεπερνά τα 6.6-5.1 λι/100χλμ. (WLTP) με εκπομπές CO2 173-135 γρ/χλμ. (WLTP)4.



Ο σύγχρονος κινητήρας βενζίνης Skyactiv-G 2.0 που κινεί το Mazda CX-30 αποδίδει ισχύ 122ίππων στις 6.000σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 213Nm στις 4.000σ.α.λ.. Επιτυγχάνει μέση κατανάλωση 7.3-6.2 λ/100χλμ. (WLTP) και εκπομπές CO2 165-141 γρ/χλμ. (WLTP)5. Υπάρχει και ο πρωτοποριακός νέος Skyactiv-X βενζίνης με τα 180 άλογα. Το μικρομεσαίο SUV εγκαινιάζει μία νέα κατηγορία για τη Mazda. Με 4.395χλστ. μήκος, 1.795χλστ. πλάτος, 1.540χλστ. ύψος και 2.655χλστ. μεταξόνιο, το νέο μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στο Mazda CX-3 και το ήδη καταξιωμένο και δημοφιλές Mazda CX-5,



Oι τιμές του νέου Mazda CX-30

Εκδόσεις βενζίνης

Mazda CX-30 Skyactiv-G122 6 MT: € 25.112

Mazda CX-30 Skyactiv-G122 AT Plus: € 30.638

Mazda CX-30 Skyactiv-G122 AWD Plus 6 MT: € 30.638

Mazda CX-30 Skyactiv-G122 AWD AT6 Plus: € 33.404

Mazda CX-30 Skyactiv-X180 6 MT: € 28.725

Mazda CX-30 Skyactiv-X180 GT Plus 6 MT: € 30.370

Mazda CX-30 Skyactiv-X180 6AT GT Plus: € 33.112

Mazda CX-30 Skyactiv-X180 AWD GT Plus 6 MT: € 33.112

Mazda CX-30 Skyactiv-X180 AWD GT Plus 6 AT: € 37.330

Εκδόσεις ντίζελ

Mazda CX-30 Skyactiv-D116 6 ΜΤ: € 27.085

Mazda CX-30 Skyactiv-D116 6 AT: € 35.283

Mazda CX-30 Skyactiv-D116 AWD 6 MT: € 35.283

Mazda CX-30 Skyactiv-D116 AWD 6AT: € 41.328

Βαγγέλης Γκούμας