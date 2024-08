Ολυμπιακοί Αγώνες: «Έσπασε» ρεκόρ και έκανε πρόταση γάμου στο αγόρι της!

Αρκετοί αθλητές που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, την πόλη του «φωτός», αλλά και του έρωτα, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στις σχέσεις τους, κάνοντας πρόταση γάμου στα ταίρια τους.

Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν η πρόταση γάμου Γαλλίδας αθλήτριας του στίβου, η οποία ζήτησε από τον αγαπημένο της να παντρευτούν, μόλις έκανε ρεκόρ στην κούρσα της.

Ο λόγος για την δρομέα Αλίς Φινό, η οποία μετά τον αγώνα γονάτισε μπροστά στο κατάμεστο στάδιο και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, δίνοντάς του μια καρφίτσα που έγραφε «Η αγάπη βρίσκεται στο Παρίσι».

A memory that will last a lifetime for Alice Finot and her husband to be 🫶❤️🥹#paris2024 #olympics pic.twitter.com/BqFRfzWFdq