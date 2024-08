Μίλτος Τεντόγλου: Από το παρκούρ, δεύτερη φορά χρυσός ολυμπιονίκης

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» χθες στα 8.48 μ. στον τελικό του μήκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και προσγειώθηκε στην ψηλότερη θέση του βάθρου, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό του μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο cool Μίλτος, βρίσκεται πλέον στο πάνθεον των Ολυμπιονικών, δίπλα στον θρυλικό Καρλ Λιούις, ο οποίος, μέχρι χθες ήταν ο μοναδικός αθλητής του μήκους που είχε κερδίσει back to back χρυσό μετάλλιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες - AP Images

Ο ίδιος βέβαια μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από το άλμα του, καθώς περίμενε και ήθελε μια καλύτερη επίδοση. Άλλωστε δεν έχει κρύψει ότι διακαής του πόθος είναι να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ των 8.66 μ. που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας.

Τουλάχιστον, όπως είπε και ο ίδιος, ικανοποιήθηκε που έκανε καλύτερο άλμα από την Ολυμπιάδα στο Τόκιο και σίγουρα το νέο πανελλήνιο ρεκόρ θα έρθει σύντομα.

Με άλμα στα 8.48 μ. ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων - Intimenews

Μίλτος Τεντόγλου: Η ζωή στα Γρεβενά και το παρκούρ

Ο Μίλτος Τεντόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 18 Μαρτίου 1998 και μεγάλωσε στα Γρεβενά. Έχει καταφέρει με τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά κυρίως με τον χαρακτήρα του και το χιούμορ του να κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και να γίνει ο πιο αγαπητός Έλληνας αθλητής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου για μια ακόμα φορά δήλωσε ανικανοποίητος από τον εαυτό του, καθώς ήθελε μια μεγαλύτερη επίδοση - ΑP Images

Ο αθλητισμός ξεκίνησε για εκείνον στα Γρεβενά, όπου άρχισε να κάνει παρκούρ. Στα 15 του τον εντόπισε ο προπονητής Βαγγέλης Παπανίκου, ο οποίος διέκρινε το ταλέντο του και του πρότεινε να δοκιμάσει το άλμα εις μήκος.

Η αρχή είχε γίνει… Από μικρή ηλικία έδειξε πως δεν είναι ένας απλός αθλητής, με τις αποδόσεις του να εντυπωσιάζουν.

«Ελπίζω να έκανα λίγο περήφανους τους Έλληνες» δήλωσε ο Μίλτον Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού στους Ολυμπιακούς Αγώνες - AP Images

Ορόσημο για την αθλητική του καριέρα υπήρξε η συνεργασία του με τον κορυφαίο προπονητή στα άλματα Γιώργο Πομάσκι. Οι δυο τους αποτελούν ένα απόλυτο δίδυμο, με τον Μίλτο να δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή του και τον Πομάσκι να τον «αγκαλιάζει» περισσότερο σαν πατέρας, προσπαθώντας να τον στηρίζει για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο που ο Μίλτος έκανε όλον τον κόσμο να παραμιλά. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8.41 μ. αποδεικνύοντας ότι είναι… the master of the game.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει καταφέρει να γίνει ο πιο αγαπητός Έλληνας αθλητής - AP Images

Κατάφερε να κάνει δημοφιλές το άλμα εις μήκος, παραμένοντας πάντα cool, γειωμένος στο έδαφος, μετρημένος και σίγουρος για τα καλύτερα που θα έρθουν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου σε αριθμούς:

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2 (2 χρυσά)

Παγκόσμιο ανοικτού στίβου: 2 (1 χρυσό, 1 ασημένιο)

Παγκόσμιο κλειστού: 3 (3 χρυσά)

Ευρωπαϊκό ανοικτού στίβου: 3 (3 χρυσά)

Ευρωπαϊκού κλειστού στίβου: 3 (3 χρυσά)

Diamond League: 1 (1 χρυσό)

Μίλτος Τεντόγλου: Ο ανικανοποίητος αντιστάρ που λατρεύει τα anime και το gaming

Πέρα από τις αθλητικές του επιδόσεις πάντως ο Μίλτος Τεντόγλου έχει καταφέρει να κερδίσει όλους τους Έλληνες με τον χαρακτήρα του. Δεν είναι τυχαίο που όλοι θα ήθελαν να το έχουν φίλο τους.

Ο Μίλτος Τεντόγλου παρά την επιτυχία του παραμένει σεμνός και προσγειωμένος - Intimenews

Ο ίδιος πάντως δεν είναι και τόσο κοινωνικός. Λατρεύει τα anime και τα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ είναι σχεδόν πάντα ανικανοποίητος και εξαιρετικά αυστηρός με τον εαυτό μου.

Απόδειξη και οι χθεσινές του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού μεταλλίου σε Ολυμπιάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Σαν επίδοση ήθελα κάτι παραπάνω, για μένα, να το ευχαριστηθώ πιο πολύ», είπε και πρόσθεσε πως μετά τον αγώνα έλεγε συνεχώς στον προπονητή του «δεν ήμουν καλός, δεν ήμουν καλός».

Στόχος του Μίλτου Τεντόγλου είναι να ξεπεράσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμε στα 8.66 μ. - AP Images

«Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να σας έκανα έστω και λίγο υπερήφανους, να σας έκανα έστω και λίγο να χαμογελάσετε».

Χθες στο Ολυμπιακό Χωριό οι συναθλητές του τον περίμεναν για να τον συγχαρούν. Εκείνος με ένα συνεσταλμένο χαμόγελο τους ευχαρίστησε, δηλώνοντας ότι ελπίζει η νίκη του να δώσει κίνητρο και στους υπόλοιπους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται ακόμα για να φέρουν και άλλα μετάλλια στη χώρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε να ασχολείται με το παρκούρ και στη συνέχεια με το άλμα εις μήκος - AP Images

Δίπλα του ο Γιώργος Πομάσκι να τον κοιτάζει με ένα βλέμμα που εξέπεμπε περηφάνια, αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο κολλητός, ο οποίος ήταν σίγουρος για την επιτυχία του φίλου του.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο