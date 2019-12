Bραβεύτηκαν Ρονάλντο και Κλοπ

Άλλο ένα βραβείο κατέκτησε ο Ρονάλντο μετά από εκείνο του καλύτερου παίκτη της Serie A.

Ο άσος της Γιουβέντους σάρωσε και τα Globe Soccer Awards καθώς κρίθηκε ως ο καλύτερος παίκτης αλλά και προπονητής της χρονιάς.

🤗🏆 The Best Player of the Year with his family at the Globe Soccer Awards tonight#GlobeSoccer #GlobeSoccerAwards #Cristiano #CristianoRonaldo pic.twitter.com/lkIY0gKFdX