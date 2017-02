AUTO

Το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα Volvo Now επανέρχεται για το 2017, προσφέροντας νέες εκδόσεις που διαθέτουν επιπλέον καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας και διατίθενται σε προνομιακές τιμές. Ταυτόχρονα, με το Volvo Now η σουηδική μάρκα προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε όλα της τα μοντέλα παράλληλα με 5 χρόνια πλήρες σέρβις σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή, 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το Volvo Now το συνολικό όφελος για τον πελάτη σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει αρκετά τα 5.000 € ενώ ειδικά για το δωρεάν πλήρες σέρβις, αυτό ισχύει ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Volvo παρουσιάζει τις νέες εκδόσεις Livtech για τα μοντέλα V40, V40 Cross Country, S60 και V60 που προσφέρουν πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό σε μοναδικά προνομιακές τιμές. Οι νέες εκδόσεις Livtech διαθέτουν επιπλέον καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας όπως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος (Park Assist Pilot) το οποίο κάνει το παρκάρισμα μία ευχάριστη και απολαυστική διαδικασία. Επίσης, διαθέτουν πίσω κάμερα παρκαρίσματος/οπισθοπορείας καθώς και σύστημα πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη. Διαθέσιμες επίσης είναι και κάποιες ξεχωριστές διακοσμητικές πινελιές που χαρίζουν στα μοντέλα πιο σπορ και δυναμική εμφάνιση. Χαρακτηριστικά, ανάλογα με το μοντέλο διαθέσιμες είναι αεροτομές, διακοσμητικά μαρσπιέ, πλαϊνές ποδιές κλπ. Ως αποτέλεσμα, η συνολική οδηγική εμπειρία είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και το αυτοκίνητο δείχνει ακόμα πιο όμορφο.

Ειδικότερα, ανά μοντέλο, οι εκδόσεις Livtech προσφέρουν:

V40 Livtech και V40 Cross Country Livtech

Πρόσθετα συστήματα τεχνολογίας και στα δύο μοντέλα:

Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος (Park Assist Pilot)

Πίσω κάμερα παρκαρίσματος/οπισθοπορείας

Σύστημα πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη

Επιπλέον, τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα και με πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

V40 V40 Cross Country

Κεντρική κονσόλα αλουμινίου Αλουμινένιο διακοσμητικό τιμονιού

Αλουμινένιο διακοσμητικό τιμονιού Διακοσμητικά μαρσπιέ

Διακοσμητικά μαρσπιέ Πλαϊνές ποδιές

Αεροτομή

Ασημί καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών

S60 Livtech και V60 Livtech

Πρόσθετα συστήματα τεχνολογίας και στα δύο μοντέλα:

• Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος (Park Assist Pilot)

• Πίσω κάμερα παρκαρίσματος/οπισθοπορείας

• Εμπρός κάμερα

Επιπλέον, για το S60 είναι διαθέσιμα και αλουμινένια φιλέτα παραθύρων εμπρός, πίσω καθώς και αεροτομή καπό χώρου αποσκευών, που προσδίδουνει μια πιο δυναμική και σπορ εμφάνιση.

Είναι χαρακτηριστικά τα παρακάτω παραδείγματα οφέλους για τον πελάτη των εκδόσεων Livtech με το πρόγραμμα Volvo Now:

Το V40 Τ3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech, με το νέο, προηγμένο βενζινοκινητήρα 1.498 κ.εκ. της οικογένειας Drive-E που έχει σχεδιάσει, εξελίξει και κατασκευάζει η ίδια η Volvo, με ισχύ 152 ίππους και στάνταρντ το αυτόματο κιβώτιο, προσφέρεται με συνολικό όφελος για τον πελάτη ύψους έως και 4.250 €, όπως αυτό διαμορφώνεται από την προνομιακή τιμή του πρόσθετου εξοπλισμού και την αξία των πέντε ετών δωρεάν εγγύησης, σέρβις και οδικής βοήθειας. Η προτεινόμενη λιανική τιμή για το V40 T3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech διαμορφώνεται στα 27.995 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες τιμές για το V40 T3 1.5 Auto ξεκινούν από 22.500 €, στην έκδοση Kinetic Plus.

Το S60 T3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech, επίσης με τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. των 152 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο στο βασικό εξοπλισμό, προσφέρεται με συνολικό όφελος για τον πελάτη ύψους άνω των 3.900 €, όπως αυτό διαμορφώνεται από την προνομιακή τιμή του πρόσθετου εξοπλισμού και την αξία των πέντε ετών δωρεάν εγγύησης, σέρβις και οδικής βοήθειας. Η προτεινόμενη λιανική τιμή για το S60 T3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech διαμορφώνεται στα 31.625 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες τιμές για το S60 T3 1.5 Auto ξεκινούν από 27.325 €, στην έκδοση Livstyl, με πέντε χρόνια δωρεάν εγγύηση, σέρβις και οδική βοήθεια.

Τέλος, προκειμένου να δοθεί ένα γενικό παράδειγμα των προνομιακών τιμών που στο πλαίσιο του Volvo Now ισχύουν για όλη τη γκάμα, αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στο Volvo XC60 D4 στην έκδοση R-Design. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρεται με προτεινόμενη λιανική τιμή 51.900 €, που αντιπροσωπεύει πρόσθετο όφελος για τον πελάτη ύψους 5.384 €, όπως αυτό διαμορφώνεται από την αξία της δωρεάν πενταετούς εγγύησης, σέρβις και οδικής βοήθειας παράλληλα με ειδική προωθητική ενέργεια της Volvo Car Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος Volvo Now. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο επισήμων εμπόρων της Volvo σε όλη την Ελλάδα ή να επισκεφθούν το www.volvocars.gr

Βαγγέλης Γκούμας