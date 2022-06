Πες μας τι ζώδιο είσαι, να σου σου πούμε πού να πας διακοπές το καλοκαίρι!

Ως Κριός ανήκεις στα περιπετειώδη ζώδια της φωτιάς. Όταν η κουβέντα έρχεται στο θέμα διακοπές δεν έχεις και πολλά να σκεφτείς. Το ρίσκο είναι στο αίμα σου. Αγαπάς την περιπέτεια, την κίνηση και να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Καταδύσεις, ράφτινγκ, ιππασία –φαράγγια, πεζοπορίες είναι από τις «ασχολίες διακοπών» που σου ταιριάζουν.

Ιδανικός προορισμός: Κρήτη, Ελαφόνησος, Ήπειρος, Άνδρος.

Ως Ταύρος ανήκεις στα ζώδια που απολαμβάνεις πραγματικά την απόλαυση και την πολυτέλεια. Κανένα ζώδιο δεν παίρνει περισσότερη απόλαυση από τις αισθήσεις. Η καλή διατροφή πρέπει να είναι μέρος του σχεδίου διακοπών. Ο Ταύρος είναι επίσης πιστός και συχνά επιστρέφει επανειλημμένα στο ίδιο σημείο ή τοποθεσία. Στο εξωτερικό, ένα μέρος όπως η Ιταλία θα ήταν ιδανικό. Στην Ελλάδα θα απολαύσεις ένα καταφύγιο για κρασί, τις παραδοσιακές εκλεκτές γεύσεις της ή θα επισκεφθείς ένα ορεινό καταφύγιο ή ένα σπα.

Ιδανικός προορισμός: Χαλκιδική, Πήλιο, Μονεμβασιά, Λήμνος.

Ως Δίδυμος είσαι ένα ευπροσάρμοστο ζώδιο που απολαμβάνει τη μάθηση, τις νέες πληροφορίες, τα ερεθίσματα και τη δυνατότητα να ανακαλύπτεις νέα πράγματα. Το ασυνήθιστο αιχμηρό μυαλό σου απολαμβάνει τη διαδικασία χαρτογράφησης ενός ταξιδιωτικού προορισμού και εξετάζεις τις λεπτομέρειες για το πού να πας και τι να δεις εκ των προτέρων. Μια κρουαζιέρα ή ένα road trip με πολλές στάσεις θα ήταν τέλειο αν δεν υπήρχε κι ο κορωνοϊός.

Ιδανικός προορισμός: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες.

Ως Kαρκίνος προέχει για σένα η φροντίδα των άλλων. Αν δεν αποφασίσεις να κάνεις διακοπές με την οικογένειά σου, θα επιλέξεις στενές φίλες που νιώθεις εξίσου σαν οικογένεια. Συχνά βέβαια σε προσελκύουν οι προορισμοί νερού. Τα ποτάμια, μια λίμνη και βέβαια κάποιο νησί ή ακόμα και το ενδεχόμενο μιας κρουαζιέρας. Θέλεις ησυχία, επιλογές και μια ανάπαυλα από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το καλό σέρβις και η εξυπηρέτηση είναι σαφώς επίσης στις αναζητήσεις σου.

Ιδανικός προορισμός: Ύδρα, Αστυπάλαια, Γαύδος, Κίμωλος.

Ως Λέων θέλεις να είσαι εκεί που είναι η δράση! Από τα ζώδια της φωτιάς που αναζητάς διασκέδαση, ένα μέρος για να παίξεις και να λάμψεις όπου κι αν βρίσκεσαι. Σου αρέσει να σε βλέπουν οι άλλοι ως γενναιόδωρο. Απολαμβάνεις να είσαι στο κέντρο της προσοχής και το να έχεις πάντα να διηγηθείς μια ιστορία – γι’ αυτό θες και το μέρος των διακοπών σου να σου προσφέρει ευκαιρίες για δυνατές συγκινήσεις και νέες αναμνήσεις. Στο εξωτερικό, ένα μέρος όπως το Παρίσι ή το Λονδίνο θα ήταν ένα ιδανικό μέρος για να λάμψεις. Στη χώρα μας οποιεσδήποτε ζεστές ηλιόλουστες διακοπές σε νησί θα ήταν μια χαρά.

Ιδανικός προορισμός: Μύκονος, Σαντορίνη, Ανάφη, Λέσβος.

Ως Παρθένος σου αρέσει η εξερεύνηση. Απολαμβάνεις την έρευνα και τη μάθηση και το να ακολουθείς το πρόγραμμά σου. Βαριέσαι εύκολα και θες να βρίσκεις διέξοδο σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα. Αν είσαι κουρασμένη διάλεξε έναν μικρό προορισμό, γιατί δεν θες να αφήσεις σπιθαμή που να μη τη γυρίσεις και δεν φεύγεις αν δεν βάλεις τσεκ σε όλες τις δυνατότητες που έχεις γράψει στη λίστα σου με τα must see ή must do.

Ιδανικός προορισμός: Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Σάμος.



Ως Ζυγός απολαμβάνεις τον πολιτισμό, συνήθως σου αρέσουν οι ωραίες γεύσεις θες μαζί σου εννοείται παρέα. Οι περισσότεροι Ζυγοί θέλουν να έχουν έναν σύντροφο μαζί τους. Απομακρύνεσαι από οτιδήποτε μπορεί να σου φαίνεται υπερβολικό. Θες ξεκούραση και δεν θα έλεγες όχι σε λίγη πολυτέλεια και κάποιον να σε καλομαθαίνει. Αγαπάς τα πρωινά με μπουφέ σε ξενοδοχείο, το αναπαυτικό κρεβάτι και πολλές δυνατότητες για άπειρες ώρες κολύμπι. Αν υπάρχει κάποιο φεστιβάλ, σινεμά και γκαλερί θα το μετρήσεις στα συν…

Ιδανικός προορισμός: Επίδαυρος, Ναύπλιο, Τήνος, Χαλκιδική.

Ως Σκορπιός σου αρέσει η ανεξαρτησία και οι προκλήσεις. Είσαι δυνατή στην υπερνίκηση εμποδίων και έχεις συχνά μυτερό και διεισδυτικό μυαλό. Μπορείς να χειριστείς το περίπλοκο και το απρόβλεπτο. Όπου κι αν πας θα δημιουργήσεις τη δική σου αίσθηση παραδείσου ή προσωπικού καταφυγίου. Φυσιολάτρης αλλά και κοσμοπολίτισσα, θες έναν προορισμό που να σε εξιτάρει και να σου ζητάει να τον ανακαλύψεις. Σου αρέσει η περιπέτεια, το μυστήριο αλλά και να νιώθεις ασφάλεια.

Ιδανικός προορισμός: Κύθηρα, Θάσος, Αντίπαρος, Ικαρία.

Ως Τοξότης είσαι περιπετειώδης και λατρεύεις τα ταξίδια. Απολαμβάνεις να συναντάς όλα τα είδη διαφορετικών ανθρώπων, να δοκιμάζεις τοπικές κουζίνες και να επιστρέφεις με υπέροχες ιστορίες που σου αρέσει να αφηγείσαι. Στο εξωτερικό, η εξερεύνηση πολλαπλών προορισμών στην Ευρώπη θα ήταν διασκεδαστική καθώς θα ερχόσουν σε επαφή με πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Μια περιπέτεια για αναρρίχηση στον Μάτσου Πίτσου θα ήταν κάτι για το οποίο θα πέταγες τη σκούφια σου.

Ιδανικός προορισμός: Πελοπόννησος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Λευκάδα.

Ως Αιγόκερως λατρεύεις την πολυτέλεια, την άνεση, το να μην έχεις και πολλά να σκεφτείς ή να κάνεις στις διακοπές σου, αν και ταυτόχρονα αναζητάς το καινούργιο κι ενδιαφέρον και βαριέσαι κι εύκολα. Θες ένα μέρος που να συνδυάζει επιλογές αλλά και που να μην έχει πολύ κόσμο, αλλά και να μην είναι ερημικό. Να έχει όμως και καλό wifi γιατί όλο και κάποιο επαγγελματικό deadline θα βάλεις στη βαλίτσα σου.

Ιδανικός προορισμός: Σαντορίνη, Ρόδος, Ιθάκη, Κεφαλονιά.

Ως Υδροχόος είσαι άτομο με έντονο μυαλό που σου αρέσει να ταξιδεύεις μόνη σου ή σε γκρουπ. Σου αρέσει να μαζεύεις γνώσεις και μπορείς να είσαι ευχάριστος και ανοιχτός σε όλα τα είδη διαφορετικών ανθρώπων και πολιτισμών. Στο εξωτερικό εξωτικά μέρη όπως η Νότια Αμερική, η Ισλανδία ή ένα ταξίδι στην Ιαπωνία θα έμπαινε χαλαρά στη λίστα σου.

Ιδανικός προορισμός: Αστυπάλαια, Σύμη, Παξοί, Πάτμος.

Ως Ιχθύς πρέπει να καταφέρνεις να ξεφεύγεις από τις απαιτήσεις της ζωής από καιρό σε καιρό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Βρίσκεσαι σε διαρκή μονομαχία ανάμεσα στην πρακτική πλευρά και μια άλλη πλευρά που είναι πνευματική ή δημιουργική. Υπάρχουν πολλές επιλογές που θα μπορούσαν να διεγείρουν τους Ιχθύες. Στο εξωτερικό, θα απολαύσουν την Κίνα ή την Ιαπωνία. Στη χώρα μας, μια κρουαζιέρα στα νησιά ή ένα μέρος για, καγιάκ, σέρφινγκ ή ένα καταφύγιο στο δάσος.

Ιδανικός προορισμός: Φολέγανδρος, Κύθηρα, Λειψοί, Σίφνος.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr

