Τι λάθη κάνεις στη σχέση σου ανάλογα με το ζώδιο σου

Ας είμαστε ειλικρινείς: Κανείς μας δεν είναι τέλειος, αλλά σίγουρα μας αρέσει να «νομίζουμε» ότι είμαστε (με κοιτάς που σε κοιτάζω, Παρθένε). Όλοι κάνουμε λάθη στις σχέσεις, και μερικές φορές αυτά τα λάθη μας διδάσκουν ακόμη και πολύτιμα μαθήματα ζωής.

Αλλά μερικές φορές παγιδευόμαστε σε τοξικά μοτίβα σχέσεων που δεν παρατηρούμε καν. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από αυτά τα καλούπια είναι να αντιμετωπίσεις την αλήθεια για να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις μια για πάντα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο λάθος σχέση κάθε ζωδίου.

Προετοιμαστείτε για έλεγχο πραγματικότητας.

Κριός: να θεωρείτε τον σύντροφό σας δεδομένο

Είσαι μια δύναμη, Κριέ, και δεν έχεις πρόβλημα να ευδοκιμήσεις μόνος σου. Αλλά αυτή η σκληρή αυτονομία μπορεί μερικές φορές να είναι η αχίλλειος πτέρνα σας. Ευδοκιμείτε ως ηγέτης, κάτι που είναι υπέροχο...αλλά μερικές φορές στις σχέσεις σας, καταλήγετε να αντιμετωπίζετε τον σύντροφό σας σαν ακόλουθο.

Θυμηθείτε, μια υγιής σύνδεση δεν σημαίνει ότι ένα άτομο κυριαρχεί στη συζήτηση και περιμένει από τον σύντροφό σας να είναι πάντα ο μεγαλύτερος θαυμαστής σας. Το να συμπεριφέρεστε στον σύντροφό σας θεωρώντας υποχρέωσή του να είναι πάντα εκεί για να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη, θα καταλήξει να τον απομακρύνει.

Μην τα θεωρείτε όλα δεδομένα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να τα ζητήσετε (και να τα προσφέρετε κι εσείς αντίστοιχα) με τον τρόπο που θέλει κι ο σύντροφός σας.

Ταύρος: Μην κρατάτε τα πάντα μέσα σας

Όλοι έχουν ακούσει ότι οι Ταύροι είναι επίμονοι. Αλλά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πάντα ότι η αντίστασή σας στην αλλαγή επεκτείνεται και στα συναισθήματά σας. Οι Ταύροι είναι σταθεροί. Λαχταρούν την ειρήνη και την αρμονία. Το δράμα απλά σας αγχώνει! Αλλά όταν δεν αντιμετωπίζετε τις αυθεντικές σκέψεις και τα συναισθήματά σας, ο σύντροφός σας μπορεί να καταλήξει στα τυφλά όταν αναπόφευκτα τα εμφιαλώσετε μέχρι να εκραγούν και να ξεσπάσετε.

Ενώ αρχικά μπορεί να πιστεύετε ότι απλώς προσγειώνεστε και επικεντρώνετε τον εαυτό σας όταν αγνοείτε τα ζητήματα της σχέσης, αυτό δεν συμβαίνει - στην πραγματικότητα απλώς αποφεύγετε μια σκληρή αλλά απαραίτητη συνομιλία. Το να κρατάτε τα πάντα μέσα θα σας κάνει να αγανακτήσετε με τον σύντροφό σας και να διαλύσετε τη σχέση σας. Ανοίξτε λοιπόν! Μπορείτε να το κάνετε.

Δίδυμοι: Εγκαταλείπετε τη σχέση σας στην πρώτη δυσκολία

Έχετε ακούσει ποτέ για έναν Δίδυμο που το βάζει στα πόδια αντί να αντιμετωπίσει τα συναισθήματά του; Ποτέ! (Αυτό ήταν απόλυτος σαρκασμός, σε περίπτωση που δεν καταλάβατε.) Στην πραγματικότητα, οι Δίδυμοι είναι διαβόητοι για το ότι κάνουν ακριβώς αυτό επανειλημμένα, αλλά ποτέ δεν κοιτούν πίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο για να το παρατηρήσουν και να το συνειδητοποιήσουν – αλλά και να μάθουν από αυτό.

Ενώ σας αρέσουν οι σχέσεις όταν είναι όλο διασκέδαση και παιχνίδια, αμέσως μόλις αντιμετωπίσετε κάποιες «δυσκολίες ανάπτυξης», καταλήγετε απλώς να εγκαταλείπετε τη σχέση και κάθε προσπάθεια. Δεν είναι ότι είστε τεμπέλης εραστής ή φοβάστε τη δέσμευση (με το σωστό άτομο), αλλά τείνετε να βλέπετε μια διαφωνία ως το τέλος μιας σχέσης, παρά ως ευκαιρία για συμβιβασμό και ανάπτυξη. Μην τρέχεις, Δίδυμε. Μερικές από τις πιο ικανοποιητικές σχέσεις απαιτούν σκληρή δουλειά.



Καρκίνος: Χάνετε την ατομικότητά σας

Ένας Καρκίνος που ανοίγει την καρδιά του είναι κάτι πολύ όμορφο—ειδικά επειδή πρέπει να ξεπεράσετε το πολύ σκληρό του καβούκι για να κερδίσετε πρώτα την εμπιστοσύνη του. Αλλά όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, Καρκίνε, δεν ανοίγεσαι απλώς λίγο - απελευθερώνεις τις πύλες! Από τη μια πλευρά, αυτό μπορεί να είναι μια καθαρτική εμπειρία για εσάς και τον σύντροφό σας.

Αλλά από την άλλη, σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσετε να αναρωτιέστε πού τελειώνετε και πού αρχίζουν. Αυτό το επίπεδο συνεξάρτησης και εγκατάλειψης των προσωπικών ορίων μπορεί να είναι επικίνδυνο επειδή χάνετε τη δική σας ταυτότητα από την ταυτότητα της σχέσης. Δεν έχει να κάνει πλέον με το τι σας αρέσει, τους φίλους σας, τους στόχους σας ή ακόμα και τα αγαπημένα σας φαγητά. Καταλήγει όλα σχετικά με το τι αρέσει στον σύντροφό σας.

Εάν οι φίλοι σας σας λένε ότι συμπεριφέρεστε τελείως διαφορετικά ανάλογα με το με ποιον βγαίνετε ραντεβού, λοιπόν, για αυτό μιλάνε. Κράτα την ατομικότητά σου, Καρκίνε. Αυτό είναι που σε έκανε ξεχωριστό αρχικά.

Λέων: Προβάλεις τα συναισθήματά σου στον σύντροφό σου

Λέοντες, λάμπετε τόσο καυτοί όσο ο Ήλιος (και το αγαπάτε!). Όταν η ζωή είναι καλή, είστε υπέροχοι. Όταν η ζωή είναι απλώς εντάξει, κρατάτε το πηγούνι σας ψηλά γιατί δεν σας αρέσει να σας βλέπουν στα κάτω σας. Αλλά όταν η ζωή είναι… δύσκολη, είστε απρόβλεπτοι όσο δεν παίρνει. Και καταλήγετε να καταρρίπτετε όλα τα περήφανα συναισθήματα του συντρόφου σου.

Προφανώς, δεν μπορείτε ποτέ να κρατήσετε πλήρως αυτό που νιώθετε μέσα σας γιατί γεννήθηκες για τη σκηνή! Αλλά το ταίρι σου δεν είναι σφουγγάρι. Έχουν ένα κατώφλι για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να πάρουν μέσα τους ή πάνω τους- ακόμα κι αν σας αγαπούν μέχρι τη Σελήνη και πίσω.

Έχουν επίσης ένα σωρό άλλα προβλήματα, ευθύνες και συναισθήματα με τα οποία ταχυδακτυλουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες το 24ωρο, ακόμα κι αν δεν τα αναφέρουν (επειδή δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μαζί σας για την προσοχή όταν έχετε διάθεση). Σταματήστε να αντιμετωπίζετε τον σύντροφός σας σαν μια συναισθηματική χωματερή.

Τι θα λέγατε να μάθετε να ανταλλάσσετε ιστορίες και να δίνετε ο ένας στον άλλον μια δίοδο για να γκρινιάζετε ή να κλαίτε ή να γιορτάζετε τον κόσμο;

Παρθένος: Προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον

Είσαι ο διορθωτής του ζωδιακού κύκλου. Και φυσικά δεν είστε εσείς που χρειάζεται όλη τη βοήθεια και την προσοχή. Το μότο σου είναι «Μπορώ να τo φτιάξω!» Όταν ξεκινάς να βγαίνεις με κάποιον, σου αρέσει ποιος είναι… με τον καιρό αρχίζεις να παρατηρείς μικρά μοτίβα/συνήθειες/ιδιορρυθμίες/φράσεις/συμπεριφορές που, λόγω έλλειψης καλύτερων εντολές, σε ενοχλούν.

Όταν δίνετε συμβουλές (διαβάστε: εποικοδομητική κριτική), προέρχονται πραγματικά από ένα ευγενικό μέρος – θέλετε απλώς να βελτιώσετε τη ζωή του συντρόφου σας! Αλλά ειλικρινά, μερικές φορές θέλουν απλώς να φορτώσουν το πλυντήριο πιάτων με τον τρόπο τους.

Τι θα λέγατε, λοιπόν, να αποδεχτείτε την αποδοκιμασία σας γι' αυτό που είναι—να τους αφήσετε να εξελιχθούν όσο προχωρούν—και να μην φαντάζεστε ποιοι θα μπορούσαν να είναι;

Ζυγός: Μπορεί να είστε κάπως παθητικός-επιθετικός

Έχετε το πιο όμορφο (ψεύτικο) χαμόγελο του ζωδιακού κύκλου, Ζυγοί. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είστε αυθεντικοί, αλλά γιατί θα προτιμούσατε να μην κουνάτε το σκάφος, ακόμα κι όταν δεν συμφωνείτε με κάτι. Αυτό είναι ωραίο μέχρι το όριο για το σύντροφό σας να μην έχει ξεπεραστεί πολύ, πολύ, πολύ.

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που το ψεύτικο χαμόγελό σας αρχίζει να τρέμει και μετά το μάτι σας αρχίζει να τρέμει και είστε έτοιμοι να περάσετε από άγγελο σε δαίμονα σε 2,5 δευτερόλεπτα; Ναι, αυτό. Ξαφνικά προσπαθείτε να παίξετε ωραία, αλλά στην πραγματικότητα ρίχνετε παθητικά-επιθετικά στιλέτα σε κάθε στροφή.

Και μέχρι το ταίρι σας να αλλάξει πραγματικά οτιδήποτε σας ενοχλεί (ή να μιλήσετε ευθέως), θα θυμώνετε συνεχώς με κάθε μικρό πράγμα που σας ενοχλεί. Σπάστε λοιπόν αυτό τον φαύλο κύκλο και επικοινωνήστε.

Σκορπιός: Δημιουργείτε δράμα αντί να δουλέψετε ως ομάδα

Όλα ή τίποτα, μέσα ή όχι, πάνω ή κάτω, ειρήνη ή πόλεμος: Είσαι ένα πλάσμα των άκρων, Σκορπιέ. Ενώ μπορείτε να κατευθύνετε αυτή την ένταση προς τους στόχους σας, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα όταν είστε δυσαρεστημένοι, να εκτινάξετε τον κόσμο γύρω σας. Η κακή σας διάθεση καταλήγει να καίει τα πράγματα στο έδαφος.

Εάν ο σύντροφός σας εκφράσει μια γνώμη ή προσπαθήσει να σας βοηθήσει, να σας ηρεμήσει—οτιδήποτε—τα μάτια της καρδιάς σας μετατρέπονται γρήγορα σε στιλέτα. Αυτή η καταιγίδα θα σας οδηγήσει στο να ρίχνετε βόμβες σαν να μην είστε σε σχέση, να μην είστε καν ομάδα, και στην πραγματικότητα, να νιώθετε τον άλλον σαν να είναι εχθρός σας.

Αυτή η νοοτροπία από το μηδέν έως το 100 είναι απλώς ένας αμυντικός μηχανισμός — και το 99% των περιπτώσεων δεν χρειάζεται. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και διοχετεύστε αυτόν τον κεραυνό σε κάτι εποικοδομητικό.

Τοξότης: Δεν είστε ειλικρινής με τα συναισθήματά σας

Η ζωή είναι όλο διασκέδαση και παιχνίδια για σένα, Τοξότη, και αν δεν είναι, είσαι στην επόμενη πτήση για αλλού! Ωστόσο, οι φόβοι σας, τα συναισθήματά σας, τα όνειρά σας—τις περισσότερες φορές δεν τα μοιράζεστε παρά μόνο αν τα συγκαλύπτετε. Όταν συμβαίνει κάποια ένταση ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας, είναι πιθανό να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην το συζητήσετε… αλλά στη συνέχεια μπορεί να μοιραστείτε υπερβολικά όλες τις οικείες λεπτομέρειες με τους φίλους σας.

Κουτσομπολεύεις σε φίλους για θέματα σχέσης σου; Δεν μπορείς να αντισταθείς. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο καρφί στο φέρετρο, γιατί μόλις εκφραστείτε σε όλους τους άλλους, όλες αυτές οι απόψεις των άλλων αρχίζουν να κολυμπούν στο κεφάλι σας και είστε ήδη ένα πόδι μέσα και ένα πόδι έξω στη σχέση.

Εν τω μεταξύ, ο σύντροφός σας δεν έχει ιδέα. Ο μόνος τρόπος για να το διορθώσετε είναι να είστε ευθείς αλλά ευαίσθητοι και να το συζητάτε.

Αιγόκερως: Θεωρείς δεδομένο ότι στο τέλος θα πληγωθείς

Ευδοκιμείτε ως μέρος ενός ζευγαριού δύναμης, Αιγόκεροι. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα να βάλετε δουλειά για να φτιάξετε μια κοινή ζωή. Δηλαδή, μέχρι ο εσωτερικός σας απαισιόδοξος εαυτός σας να αρχίσει να βγαίνει προς έξω. Πριν το καταλάβετε, αρχίζετε να παραπονιέστε για τη ζωή, μετά να παραπονιέστε για άλλους ανθρώπους και τελικά παραπονιέστε για τον σύντροφό σου.

Ειλικρινά, αυτό δεν συμβαίνει επειδή είστε σκοτεινός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, είστε μια χαρά όταν βρίσκεστε σε ένα χαρούμενο μέρος. Η απαισιόδοξη πλευρά σας είναι απλώς ένας μηχανισμός άμυνας γιατί μπορεί να φοβάστε λίγο ότι κάτι δεν θα λειτουργήσει στο τέλος.

Διαγράψτε αυτή τη διάθεση. Μην απομακρύνετε τους ανθρώπους. Θυμηθείτε ότι είστε άξιοι αγάπης και δεν τελειώνει κάθε σχέση με καρδιά ραγισμένη.

Υδροχόος: Θες πάντα να κερδίζεις

Υδροχόε, φύγε από το κεφάλι σου για δύο δευτερόλεπτα, μωρό μου! Ναι, είσαι πολύ έξυπνος και, αλλά οι σχέσεις δεν είναι ένα γενικό σχέδιο. Δεν μπορείτε να ελέγξετε πράγματα —ή ανθρώπους— μόνο και μόνο επειδή φοβάστε την αλλαγή. Το χειρότερο μέρος της υπερβολικής σκέψης, ωστόσο, είναι ότι μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται σαν μια κατάσταση «αυτοί εναντίον σας».

Αντί να προσπαθείτε να συμβιβαστείτε και να εργαστείτε μαζί, κάθε μικρή διαφωνία μετατρέπεται σε The Battle of Who Is Right. Αν και αυτό μπορεί να αισθάνεται απίστευτα επιβεβαιωμένο αυτή τη στιγμή - σας αρέσει να αποδεικνύετε την άποψή σας και λατρεύετε να αναδεικνύετε την πνευματική σας υπεροχή - στην πραγματικότητα καταλήγει να κάνει τον σύντροφό σας να αισθάνεται ηττημένος.

Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το ποιος κερδίζει, Υδροχόε. Είναι να ανοίξεις την καρδιά σου και να μοιράζεσαι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι νικητής στη συζήτηση.

Ιχθύς: Θυσιάζεις κομμάτια του εαυτού σου

Όσον αφορά τον ρομαντισμό, θέλετε να γίνετε πρωταγωνιστές σε ένα παραμύθι, Ιχθύς. Αυτό μπορεί μερικές φορές να σας οδηγήσει να παραβλέπετε εύκολα τις κόκκινες σημαίες στις σχέσεις.

Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά μερικές φορές θα θυσιάσετε ακόμη και μέρη της ζωής σας μόνο και μόνο για να διατηρήσετε τη σύνδεση. Σίγουρα, όλοι μπορεί να έχουμε ιδιορρυθμίες ή κακίες, αλλά όταν αρχίζετε να εγκαταλείπετε μερικά από τα αγαπημένα σας χόμπι, φίλους ή όνειρα, αυτό δεν είναι σχέση. Είστε προορισμένοι να λάμπετε και να ζείτε ζωντανά. Να το θυμάστε αυτό.

πηγή: allyou.gr

