Είσαι γυναίκα; Αποτελεσματικές τεχνικές για να γίνεις ηγέτης

Η Alice Eagley, ειδικός στην ψυχολογία των φύλων και συγγραφέας του Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders, αναφέρει πως στον σημερινό κόσμο οι γυναίκες δεν έχουν μεν «ταβάνι» σε αυτά που μπορούν να κάνουν, αλλά πρέπει να περάσουν από… λαβύρινθο, που συμπεριλαμβάνει διακρίσεις φύλου, αμέτρητες υποχρεώσεις και ευθύνες στο σπίτι και στη δουλειά και το πιο ισχυρό εμπόδιο απ’ όλα: την έλλειψη αυτοπεποίθησής τους.

Στρατηγικές ηγεσίας για αρχάριες:

Να είσαι πιστευτή

Η δρ Nancy Huber, συγγραφέας του Developing Personal Direction, επισημαίνει πως βασικό συστατικό ενός ηγέτη είναι η αξιοπιστία. «Πρέπει να κάνεις αυτό που λες ότι θα κάνεις. Η φήμη σου αναπτύσσεται ως ένα άμεσο αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έχουν οι άλλοι ότι θα πραγματοποιήσεις τις δεσμεύσεις σου».

Να αποτελείς έμπνευση

Γίνε εσύ το καλό παράδειγμα. Αυτή είναι η τακτική του αποτελεσματικού ηγέτη. Είτε είσαι η μαμά που καπνίζει, αλλά λες στα παιδιά σου ότι το τσιγάρο κάνει κακό, είτε είσαι η προϊσταμένη που πηγαίνει στη δουλειά με 15 λεπτά καθυστέρηση και τονίζεις στους υπαλλήλους σου να έρχονται στην ώρα τους, έχε υπόψη σου πως ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται όταν ηγείσαι μέσω του καλού παραδείγματος.

Δείξε συναισθηματική ταύτιση

Το θηλυκό σου ένστικτο σου δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνεις πώς νιώθουν οι άλλοι και πώς ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Χρησιμοποίησέ το προς όφελός σου. Έτσι, ο άνθρωπος με τον οποίο συνδιαλέγεσαι θα αισθανθεί ότι τον καταλαβαίνεις και θα τον κάνεις πιο δεκτικό για συνεργασία. Προσπάθησε να αντιληφθείς πώς προτιμά ο καθένας από τους συνεργάτες σου την αναγνώριση της προσπάθειάς του. Κάποιοι προτιμούν δημόσια έκφραση, άλλοι ένα διακριτικό «μπράβο». Όλοι όμως θέλουν να αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους και να επιβραβεύονται, ειδικά όταν ο έπαινος είναι συγκεκριμένος.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:Mylife.com.cy