H μετά lockdown επανασύνδεση με τους φίλους μας

Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε(;)

Το πέρασμα από τα social media στο... social. Σταματάμε να χαιρετάμε την αδερφή μας από το μπαλκόνι και τα παράθυρα και συναντιόμαστε ξανά για το καθιερωμένο φαγητό.

Δεν χρειάζονται πια ηχητικά μηνύματα γιατί τα λέμε live.

Δεν στέλνω emoji αγκαλιάς γιατί από τις 4 Μαίου τις κάνω από κοντά κανονικά.

Ο όρος κανονικότητα δεν χωράει στις ανθρώπινες σχέσεις, πάντα βρίσκεις τρόπους να δείξεις την αγάπη σου ανεμποδίστος από μέτρα και κανόνες.

Δεν έχει σημασία αν τόσο καιρό ‘’τα λέτε’’ με τους φίλους και την οικογένειά σου πίσω από μια webcam.

Η επικοινωνία έχει πολλά επίπεδα, ιδίως για ανθρώπους που έχουν μάθει με τα χρόνια να μην μένουν στην επιφάνεια και στη τυπικότητα αλλά να επικοινωνούν με τη βαθύτερη έννοια.

Ή αλλιώς...

«Πιστεύω ότι η επιτυχία μας σχετίζεται άμεσα με το πώς επηρεάζόμαστε και επηρεάζουμε άλλους ανθρώπους. Και το μυστικό για να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή δεν είναι η ικανότητά μας να επικοινωνούμε, αλλά να συνδεόμαστε. Κατακτήστε την τέχνη της σύνδεσης και θα πάτε σε μέρη που δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι είναι δυνατό. Το ξέρω γιατί εγώ πήγα"

—Kelly Swanson

Και επειδή η original επιστροφή όσο κι αν δεν το πιστεύουμε κρύβει τον κίνδυνο τηςπαρεξήγησης (ποιος αγκάλιασε πρώτον ποιον, ποιος φίλησε πρώτον ποιον, ποιος είπε ‘’μου έλειψες’’ πρώτος και άλλα ωραία), ρίξε μια ματιά σε αυτές τις μίνι στρατηγικές για να μη καταλήξετε να πετάτε τούρτα ο ένας στον άλλον αλλά να απολαύσετε τη μπουένο.

-Ο χρυσός κανόνας που πρέπει να διέπει όλες μας τις σχέσεις για να μη καταλήγουμε στον τουρτοπόλεμο: υπομονή.

Αν υστερεί η άλλη πλευρά σε υπομονή, μπορούμε να δείξουμε εμείς πώς λειτουργεί αυτή η μαγική αρετή για την αρμονία των σχέσεων.

-Δεν σου είπαν με γειά στη πρώτη μεταlockdown συνάντηση για τα καινούρια αθλητικά που παρήγγειλες από το eshop και είσαι ένα βήμα πριν τους κλωτσήσεις έναν έναν;

Δεν σου ευχήθηκαν για τα γενέθλιά σου όταν συναντηθήκατε ενώ έγινες 30 μέσα στη καραντίνα;

Πολύ συχνά μπαίνουμε οικειοθελώς στο ρόλο κομπάρσου στις σχέσεις μας. Αυτό που μένει να εξετάσουμε είναι αν πραγματικά κατέχουμε πρωταγωνιστικό δεύτερο ρόλο ή αν ερχόμαστε τελευταίοι στα ονόματα από δική μας πεποίθηση....

Ακόμη κι αν δεν σε ενθαρρύνουν, κάντο εσύ πρώτος και πίστεψέ με θα λάβεις τα διπλά!

-Αφού το ξέρεις ότι μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου (black humor) η κολλητή σου θα αργεί. Θα αργεί στα ραντεβού σας, θα αργεί όταν σε καλεί σπίτι της, δε θέλω να σκεφτώ τι θα συμβεί στο γάμο της, δεν χρειάζεται να σκας.

Το ότι έχεις μέσα σου αυτό το ρολόι με τον κούκο, δε σημαίνει ότι είναι και δικό της στοιχείο.

Αποδέξου το.

-Σεβάσου τις επιλογές των φίλων σου ακόμη κι αν δεν συμφωνείς καθόλου.

Σεβάσου τα ελαττώματά τους κι ας σε δαιμονίζει όταν τρώνε με ανοιχτό στόμα. (μισαφωνία mood on)

-Όταν υποσχεθείς στον παιδικό κολλητό σου ότι θα ξυπνήσεις στις 9 για να πάτε μαζί στο μνημόσυνο της γιαγιάς του, κάντο!

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δεν χαρίζεται...

-Σταμάτα να μεμψιμοιρείς για τον Αμαζόνιο, για το 6 στο 13033 και για τον τύπο που σε ξέχασε ξαφνικά.

Αν ήθελε η παρέα σου να ακούσει Βασίλη Καίλα θα το έκανε.

Βγάλε στην επιφάνεια τον κλόουν που κρύβεις μέσα σου, το γέλιο είναι το πιο ωραίο φυσικό διεγερτικό.

-Είναι φρικτά βαρετή η ουρά στο σούπερ μάρκετ αλλά εξαιρετικά ευχάριστη η μάζωξη της παρέας το Σάββατο με σπιτική πίτσα.

Μείνε στην ουρά και δείξε την έμμεση εξυπηρέτησή σου!

"Ι' ll be there for you", να ένας σίγουρος τρόπος να επανασυδεθείς αμέσως.

Συντάκτης: Κατερίνα Ανδρομιδά

Πηγή: allyou.gr