Το γαλλικό πεντικιούρ παραμένει διαχρονικό σύμβολο καθαρής, κομψής αισθητικής, που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα

Αν κάτι αλλάζει σταθερά τα τελευταία χρόνια στον κόσμο του nail beauty, είναι η διάθεση για πιο ήσυχη πολυτέλεια. Τα έντονα neon δεν εξαφανίζονται, αλλά δίνουν χώρο σε πιο refined αποχρώσεις που δείχνουν κομψές χωρίς προσπάθεια, ειδικά στο pedicure, όπου το αποτέλεσμα πρέπει να είναι διακριτικό αλλά άψογο.

Η κατεύθυνση του φετινού καλοκαιριού υποδεικνύει χρώματα που ανεβάζουν τη διάθεση, φοριούνται με τα περισσότερα καλοκαιρινά outfits και δείχνουν πάντα προσεγμένα. Από τα creamy παστέλ μέχρι τις πιο φωτεινές sunlit αποχρώσεις, το καλοκαιρινό pedicure κινείται ανάμεσα στη φυσική κομψότητα και τη διακριτική ένταση, υιοθετώντας μια αισθητική που δείχνει effortless αλλά είναι απόλυτα μελετημένη.

Σκέψου νύχια που δεν χρειάζεται να φωνάζουν για να τραβήξουν προσοχή. Αντίθετα, όσο πιο ισορροπημένο είναι το χρώμα, τόσο πιο luxury δείχνει συνολικά το αποτέλεσμα, ειδικά με σανδάλια, λευκά λινά και sunkissed επιδερμίδα.

Παρακάτω θα βρεις κάποιες προτάσεις για να πάρεις ιδέες ώστε να πετύχεις το σωστό αποτέλεσμα.

Soft coral

Οι διακριτικές ροδακινί αποχρώσεις εμφανίζονται παντού αυτή την περίοδο, με το κοραλί να επιστρέφει σε πιο «ήσυχη» εκδοχή. Αντί για έντονο νέον, το φετινό ροδακινί κοραλί δείχνει φρέσκο, ζεστό και εξαιρετικά κολακευτικό σε κάθε τόνο επιδερμίδας, σαν φυσική προέκταση του summer glow.

Cafe au chocolat

Βαθύ, ζεστό και απρόσμενα κομψό, το chocolate brown pedicure ταιριάζει ιδανικά με την ηλιοκαμμένη επιδερμίδα. Οι πλούσιοι καφέ τόνοι δημιουργούν αντίθεση με το μαύρισμα αναδεικνύοντας τη χρυσαφένια όψη της επιδερμίδας και κάνοντάς την να δείχνει ακόμη πιο φωτεινή και λαμπερή.

Δείτε όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινό πεντικούρ, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου