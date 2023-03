Με Έλληνα παντρεύτηκε η κόρη του βασιλιά Ιορδανίας, Αμπντάλα Β'

Η κόρη του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', πριγκίπισσα Ιμάν, παντρεύτηκε σήμερα τον ελληνικής καταγωγής Τζαμέελ Αλέξανδρο Θερμιώτη σε μια τελετή στο βασιλικό παλάτι κοντά στην πρωτεύουσα Αμάν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε τη γαμήλια τελετή μεταξύ της γεννημένης το 1996 πριγκίπισσας και του Θερμιώτη, παρουσία του βασιλιά, της βασίλισσας Ράνια και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς και της οικογένειας του γαμπρού.

Watch: Jordan's #PrincessIman and her groom Jameel Alexander Thermiotis exchange wedding rings after signing their marriage documents during a religious ceremony. https://t.co/fEwhaACOmg pic.twitter.com/I6zEc8JwOd