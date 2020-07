Ζέτα Μακρυπούλια: Συνδυάζει βουνό και θάλασσα στις διακοπές της!

Βουνό και θάλασσα μαζί! Μαγικός συνδυασμός!🙏 ————————————————————————— #summer #summer2020 #mountains #nature #mood #τοκαλοκαιριμου #peloponnisos #euphoriastudios

A post shared by @ zeta_makripoulia_official on Jul 15, 2020 at 8:45am PDT