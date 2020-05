Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει το πρωινό του αγουροξυπνημένος

Τώρα που μπορούμε και πάλι να κυκλοφορούμε ελεύθερα, είναι σημαντικό να τρεφόμαστε σωστά για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα, από ένα καλό πρωινό! Μπείτε στην εφαρμογή #omadaprosforas για να ανακαλύψετε συμβουλές διατροφής! @instaopap #opap

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on May 8, 2020 at 2:25am PDT