Τζένη Μπαλατσινού: Η throwback φωτογραφία από την αρχή της καριέρα της!

#throwback... μεγάλο..😂Περιοδικό Γυναίκα #gynaikamagazine Βλέπεις παλιές φωτογραφίες και είναι σαν ψέμα...Καλό μήνα! #everybody

A post shared by Jenny Balatsinou (@jennybalatsinou) on Mar 31, 2020 at 11:27pm PDT