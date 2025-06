Οργή στο Ισραήλ: Το Ιράν βομβάρδισε νοσοκομείο - «Θα πληρώσουν το τίμημα»

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να βομβαρδίσουν το Ιράν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου, η κατάσταση ακόμη είναι ρευστή και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν πως γίνονται σχεδιασμοί για βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο.

Τραμπ: «Ίσως το κάνω, ίσως δεν το κάνω»

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν.

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

«Ίσως το κάνω. Ίσως δεν το κάνω. Ουδείς ξέρει τι θα κάνω», είπε.

Σημείωσε επίσης πως Ιρανοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του για να βρεθεί μια λύση, αλλά υπογράμμισε πως «είναι πολύ αργά για συνομιλίες».

Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

🚨 #IsraeliranWar

An Iranian missile hit the Soroka Hospital in Beersheba, Israel pic.twitter.com/JKcD1G64IX — Pranesh Kumar Roy (@roypranesh) June 19, 2025

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το Ιράν είχε προτείνει να έρθει για συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας «γενναία» αυτήν την πρόταση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Περιέγραψε το Ιράν ως πλήρως ανυπεράσπιστο, χωρίς οποιαδήποτε αεράμυνα.

Επιπλέον, ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως η υπομονή του με το Ιράν «έχει ήδη εξαντληθεί».

ΗΠΑ: «Ο αμερικανικός στρατός έτοιμος να εκτελέσει όποια απόφαση λάβει ο Τραμπ»

«Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να εκτελέσει όποια απόφαση λάβει ο πρόεδρος Τραμπ για ζητήματα πολέμου και ειρήνης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει προετοιμασίες για επιλογές επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.

🚨 Iranian missile strikes hit Israel—MDA confirms 4 impacts. One each in Tel-Aviv & Beersheba. Soroka Hospital in Beersheba heavily damaged, now on fire.



🎥Video 1: Tel-Aviv scenes

🎥Video 2: Missile hits Tel-Aviv

🎥Video 3: Soroka Hospital aflame pic.twitter.com/qjVEoVpTFX — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 19, 2025

«Αν και όταν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, το υπουργείο Άμυνας είναι έτοιμο να τις εκτελέσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν και Ισραήλ

Εκκωφαντικές, επανειλημμένες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εναντίον νέας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενεργοποιώντας συναγερμούς σε διάφορους τομείς της χώρας.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του AFP, οι εκρήξεις ακούστηκαν γύρω τις 07:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και είναι οι πιο ισχυρές που έχουν ακούσει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν τη 13η Ιουνίου.

@ShaykhSulaiman why there is no news/footage of the iran's attack last night.



There is no news what happened next?? pic.twitter.com/GePxLH7XVU — Bashlier (@bozdar786) June 19, 2025

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ιρανικά πυραυλικά πλήγματα σε τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες, ανάμεσά τους νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Soroka στην Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι υπέστη «σοβαρές ζημιές».

«Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών», επεσήμανε αρχικά σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Σε νεότερη ενημέρωση, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ιρανικά πλήγματα σήμερα.

To Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ που έπληκε νοσοκομείο στα νότια της χώρας - AP Images

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «δύο άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση και 30 ελαφρά τραυματίες».

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν αναφορές για την πτώση βλημάτων.

🚨 🚨 🚨 SOROKA HOSPITAL IN ISRAEL HIT BY IRANIAN BALLISTIC MISSILE pic.twitter.com/xK2HBPSeeV — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε απειλές εναντίον του Ιράν μετά το χτύπημα στο νοσοκομείο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έγραψε:

«Σήμερα το πρωί, οι τρομοκράτες τύραννοι του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους κατά του νοσοκομείου Soroka στην Μπερσεβά και κατά αμάχων στο κέντρο της χώρας. Θα πληρώσουν το πλήρες τίμημα οι τύραννοι της Τεχεράνης».

Ιράν: Το Ισραήλ έπληξε κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην Τεχεράνη

Χθες ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, περιλαμβανομένου του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν εξέδωσε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων της πόλης Χάιφα στο Ιράν.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο περιοχή κοντά στο κτίριό της στην Τεχεράνη, έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το Reuters προέβη αργότερα σε διόρθωση του τηλεγραφήματός του, καθώς λανθασμένα επικαλέστηκε ιρανικά μμε.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος τόνισε ότι «μια επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος έλαβε χώρα κοντά στο Κτίριο Ειρήνης της Ερυθράς Ημισελήνου», διευκρινίζοντας ότι η επιδρομή δεν φαίνεται να είχε στόχο άμεσα την ανθρωπιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από ισραηλινές επιδρομές ή από την ιρανική αεράμυνα.

Ιράν: Απεγκλωβίστηκαν 16 Έλληνες

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και υπό τον συντονισμό των Πρεσβειών της Ελλάδας στην Τεχεράνη και το Μπακού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χερσαία επιχείρηση εκκένωσης 16 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν.



Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στην περιοχή, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

