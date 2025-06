«Παράδοση άνευ όρων του Ιράν», ζητά ο Τραμπ - Χαμενέι: «Η μάχη ξεκινά»

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν το εκατέρωθεν σφυροκόπημα, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον στρατηγικών στόχων και στις δύο χώρες. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους, απειλώντας ανοιχτά τον πνευματικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έβαλαν στο στόχαστρο το πανεπιστήμιο «Ιμάμης Χουσέιν» της ανατολικής Τεχεράνης, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Reports now suggest that the Israeli strikes earlier against the eastern outskirts of the Iranian capital of Tehran may have targeted the Khojir Garrison Aerospace Complex to the southeast of the city, near the village of Hajarabad, which is known to be one of the largest sites… pic.twitter.com/BTlGCKkrID