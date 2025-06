Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε το αρχηγείο της Μοσάντ

Το αρχηγείο της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ισχυρίζονται ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το ιρανικό έδαφος έπληξαν τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ και το επιχειρησιακό κέντρο της Μοσάντ στην πόλη Χερζλίγια.

Όπως αναφέρει το SkyNews, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί στην πόλη, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες από το σημείο, που δείχνουν μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από ένα κτίριο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

🇮🇷🇮🇱BREAKING: Iran precisely targets Mossad and intellegence facilities in Israel.



Iranian ballistic missiles hit key Israeli intelligence sites, including the Mossad and Unit 8200 building in Herzliya and the Intelligence Directorate’s logistics center [Aman] in Glilot.… pic.twitter.com/MjdzAiNAlT