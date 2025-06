Μέση Ανατολή: «Εκκενώστε εσπευσμένα την Τεχεράνη»

«Οι πάντες πρέπει να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την Τεχεράνη αμέσως!», ανέφερε χθες μέσω Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν έπρεπε να είχε υπογράψει τη συμφωνία που τους είπα να υπογράψουν. Τι κρίμα, τι χαράμισμα ανθρωπίνων ζωών. Για να ειπωθεί απλά, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, πληκτρολογώντας την τελευταία φράση με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 16, 2025, 6:30 PM ET )



Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone… pic.twitter.com/aELwzzEaO8