Κολομβία: Δολοφονική επίθεση εναντίον υποψηφίου για την προεδρία

Ο Κολομβιανός συντηρητικός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας στις εκλογές του 2026, τραυματίστηκε στο κεφάλι σε δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον του στη Μπογοτά της Κολομβίας, με τη σύζυγό του να δηλώνει ότι δίνει μάχη για τη ζωή του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 39χρονο πολιτικό να εκφωνεί ομιλία στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης σε πάρκο στη συνοικία Φοντιμπόν της Μπογοτά, όταν ακούγονται πυροβολισμοί.

Assassination Attempt on Colombian Presidential Precandidate Miguel Uribe. Was he against Israel and Zionists? pic.twitter.com/kAWGZND3rR

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, του Δημοκρατικού Κέντρου, «ένοπλοι τον πυροβόλησαν από πίσω».

Άλλες εικόνες δείχνουν τον Ουρίμπε ξαπλωμένο στο καπό ενός αυτοκινήτου, αιμόφυρτο.

Το Δημοκρατικό Κέντρο χαρακτήρισε την επίθεση αυτή σοβαρή, αλλά δεν αποκάλυψε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Ουρίμπε.

Η σύζυγός του Μαρία Κλαούντια Ταρασόνα έγραψε στον λογαριασμό του Ουρίμπε στο Χ ότι «δίνει μάχη για τη ζωή του».

Miguel Uribe Turbay, who is a conservative candidate for president in Columbia, was shot today. The assailant was apparently 15 years old. pic.twitter.com/eIFVAuzbpU