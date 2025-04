Έκρηξη Ιράν: Ο Πούτιν στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη - Στους 40 οι νεκροί

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών και διασωστών στο Ιράν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες στο λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1