Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια Βλαντίμιρ  

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της ανατολικής Ρωσίας ύστερα από ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή Κιρζάτς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

🇺🇦🇷🇺 Explosion at Russian Ammo Depot in Vladimir Region



A large explosion occurred at the 51st GRAU ammunition depot near Barsovo, Vladimir Oblast, Russia.



📍 56.0988820, 38.7445008 (Source: Dnipro Osint) pic.twitter.com/ESPRBf9EFI