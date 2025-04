Τραμπ: «Συμφωνώ με την πρόταση Μητσοτάκη, μπορεί να γίνει συμφωνία με ΕΕ»

Με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για συμφωνία win-win ΗΠΑ και ΕΕ σε σχέση με τους δασμούς φαίνεται να συμφωνεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας "win-win" λύσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μιας λύσης που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτή ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί», τόνισε ο πρωθυπουργός παραχωρώντας νωρίτερα συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και στον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ. «Υπάρχει ακόμα περιθώριο για διαπραγματεύσεις πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε σημαντικά ανταποδοτικά μέτρα, πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. σχετικά με προγενέστερους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο), τα οποία, ούτως ή άλλως, ήταν η αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ».

«Συμφωνώ. Τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος», είπε αρχικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς. Μπορεί να γίνει συμφωνία και με την Κίνα. Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

New:@POTUS reaction to @PrimeministerGR @kmitsotakis interview on tariffs:

“I agree. I know him, he is a good man. I appreciate his comments. Yes, a deal can be made with any one of them. There will be fair deals with everybody.” https://t.co/FO5RN2oAeH