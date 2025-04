ΗΠΑ: «Εκτοξεύουν» στο 104% τους δασμούς στην Κίνα - Σε ισχύ από 9/4

Από τις 12:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (04:01 GMT) την Τετάρτη 9 Απριλίου οι ΗΠΑ στέλνουν στο 104% τους δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα από την Κίνα αγαθά, αφού το Πεκίνο δεν «υπάκουσε» στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

#BREAKING New US tariffs on China to hit 104% Wednesday: White House pic.twitter.com/Qg6AYe1Z50