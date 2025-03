Πρίγκιπας Χάρι: Κατηγορείται για μπούλινγκ και παρενόχληση

Μια ανελέητη διαμάχη κρύβεται πίσω από την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να αποχωρήσει από οργάνωση που είχε ιδρύσει στο Λεσότο, προς τιμήν της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η πρόεδρος τη φιλανθρωπικής οργάνωσης, Σόφι Τσαντάουκα, την οποία κατονόμασε ως υπεύθυνη για την απόφασή του να αποχωρήσει ο πρίγκιπας Χάρι, πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον για μπούλινγκ και παρενόχληση.

The chair of a charity set up by Prince Harry has accused him of 'harassment and bullying at scale' by 'unleashing the Sussex machine' after he quit. A source close to the former trustees of the Sentebale charity has described the claims as 'completely baseless'. pic.twitter.com/lmBLUXzFoO

Μιλώντας στους Financial Times η κ. Τσαντάουκα αποκάλυψε ότι οι διαφωνίες και οι εντάσεις με τον πρίγκιπα Χάρι ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο, κατηγορώντας τον ότι με τις πράξεις του, εμπόδιζε την οργάνωση να προχωρήσει με τις δράσεις της.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ιδρύσει τη φιλανθρωπική οργάνωση πριν από 20 χρόνια - AP Images

Σε συνέντευξή της επίσης στο Sky News ισχυρίστηκε πως ο τρόπος με τον οποίο ο Δούκας του Σάσσεξ χειρίστηκε την αποχώρηση του από τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε πριν από είκοσι χρόνια, ισοδυναμούσε με ευρείας κλίμακας μπούλινγκ.

Όπως είπε η ίδια είχε ενημερώσει για ζητήματα που αφορούσαν κατάχρηση εξουσίας, εκφοβισμό, σεξισμό και ρατσισμό.

Dr. Chandauka is my hero! She is standing up against the bullying, misogyny, harassment and abuse of power from Prince Harry and his victim wife.



As per usual, Meghan Markle is the problem. She wants everyone to do what she says or else. Sentebale is a charity not your PR… pic.twitter.com/xJP0yWMGtu