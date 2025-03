Κίνα: Ξεχείλισε πισίνα από ταράτσα - Σάρωσαν τα νερά πεζούς

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν κάτοικοι σε πόλη της νοτιοδυτικής επαρχίας της Γιουνάν στην Κίνα όταν ξεχείλισε το νερό πισίνας σε ταράτσα κτηρίου λόγω του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ που έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το νερό από την πισίνα έπεσε με δύναμη στον δρόμο παρασύροντας σαν παλίρροια όσους έτυχε να βρίσκονταν στο σημείο.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV