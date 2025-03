Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη Μιανμάρ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών στην Μιανμάρ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκκενώθηκαν γραφεία και καταστήματα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Major earthquake shook Thailand this morning. 7.3 Earthquake from Myanmar felt in Chiang Mai area.

People on the streets felt the impact of the earthquake after strong shaking.