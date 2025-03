Γαλλία: Αυτοκτόνησε ο ιερέας που βάφτισε τον Εμίλ - Ελεύθεροι οι παππούδες

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ιερέας που είχε βαφτίσει τον μικρό Εμίλ Σολέιγ. Ο 85χρονος Ρωμαιοκαθολικός ιερέας Κλοντ Ζιγιό βρέθηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του στην Aix – en – Provence. Είχε έρθει σε ρήξη με τους παππούδες του μικρού, που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία του εγγονού τους, ωστόσο λίγα 24ωρα αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, δίπλα του βρέθηκε ένα σημείωμα, με το οποίο αποχαιρετούσε τα αγαπημένα του πρόσωπα.

O μικρός Εμίλ που βρέθηκε νεκρός εννέα μήνες μετά από την εξαφάνισή του στη Γαλλία

«Πες στην αδελφή μου ότι την αγαπώ. Πες στον κουνιάδο μου, τους αγαπώ», έγραφε. «Η αγάπη από μόνη της έχει σημασία. Κήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι καλός και ελεήμων, γλυκέ μου Ιησού, πράος και ταπεινός στην καρδιά».

Ο Ζιγιό είχε βαφτίσει τον Εμίλ λίγο πριν την εξαφάνισή του το καλοκαίρι του 2023, όταν το αγόρι ήταν μόλις δύο ετών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, διατηρούσε στενή σχέση με τους παππούδες του παιδιού, τον Φιλίπ και την Αν Βεντοβινί, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Μασσαλία ως βασικοί ύποπτοι, μαζί με δύο από τα δέκα ενήλικα παιδιά τους για τη δολοφονία του παιδιού. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνες παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνομιλιών τους.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, όλοι τους αντιμετώπιζαν κατηγορίες για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόκρυψη πτώματος». Ωστόσο το πρωί της Πέμπτης αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά από 72 ώρες κράτησης, χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις για τη δολοφονία του Εμίλ.

