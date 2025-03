Μανχάιμ: «Ο κόσμος ούρλιαζε, έτρεχε πανικόβλητος»

Ελληνίδα αυτόπτης μάρτυρας της στιγμής που αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Μανχάιμ της Γερμανίας είπε χαρακτηριστικά: «Ξαφνικά, η αστυνομία ήταν παντού. Έκλεισαν το κέντρο, μας έδιωχναν από τα μαγαζιά. Στον δρόμο πεταμένα παπούτσια, ρούχα, κι ένα καρότσι μωρού πατημένο. Ο κόσμος ούρλιαζε, έτρεχε πανικόβλητος. Πυροσβεστική, ασθενοφόρα, ασφάλεια, όλοι κατέφθαναν. Από πάνω ελικόπτερα χτένιζαν την περιοχή, έψαχναν τον δράστη. Ήταν σκηνές τρόμου…».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στο protothema.gr τις δραματικές στιγμές μια Ελληνίδα που βρισκόταν στη γερμανική πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ γίνεται λόγος για 25 τραυματίες. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild, αναφέρεται ότι ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί, χωρίς όμως να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.

Car driver who plowed into people in Manheim arrested — local media pic.twitter.com/lxNrHJGztI