Συναγερμός στο Μάνχαϊμ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Δύο νεκροί

Σοκ επικρατεί στη Γερμανία μιας και αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων στην πόλη Μάνχαϊμ, αναφέρει η εφημερίδα Manheimer Morgen.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ γίνεται λόγος για 25 τραυματίες.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν εκεί. «Η αστυνομία και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται καθ’ οδόν. Περισσότερες πληροφορίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



