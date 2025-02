Γερμανία: Φαβορί για καγκελάριος ο Μερτς – Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών  

Στο τι σημαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία, εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα του exit poll, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναφέρθηκε ο απεσταλμένος του Star στο Βερολίνο Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το αποτέλεσμα του exit poll στη Γερμανία

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ για τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή, παρά την καθαρή νίκη των Χριστιανοδημοκρατών που καθιστά φαβορί για καγκελάριο τον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς αναμένεται να σχηματίσει κυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά όπως επισήμανε ο Γ. Ευγενίδης αποτελεί ερώτημα αν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται κάτω από το γενικό όριο του 5%, ώστε να αποτελέσουν το τρίτο κόμμα που λογικά χρειάζεται για μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Όλες αυτές οι μετεκλογικές διεργασίες χρειάζονται συνήθως χρόνο, τουλάχιστον 1 – 1,5 μήνα όπως ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει σίγουρα την Ευρώπη το γεγονός ότι ένα ακροδεξιό – λαϊκιστικό κόμμα όπως τo AfD (με τις ευλογίες και του… Έλον Μασκ) θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα – «ατμομηχανή» της Ευρώπης.

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη» χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.