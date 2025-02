Φιλαδέλφεια: Αεροσκάφος έπεσε πάνω σε σπίτια - Νεκροί και οι έξι επιβάτες

Ιδιωτικό αεροσκάφος έξι επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής ενός παιδιού στο νοσοκομείο - AP Images

Νεκροί είναι και οι έξι επιβαίνοντες, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι ένα κορίτσι έξι ετών. Σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, και οι έξι επιβαίνοντες ήταν Μεξικανοί.

JUST IN: New footage shows the moment a private jet crashed in Northeast Philadelphia.



The Learjet 55 reportedly departed from Northeast Philadelphia Airport shortly before it crashed.



According to police, the plane was on a "medical assignment" and was headed to… pic.twitter.com/qv932zPze1