Ρωσία: Συνελήφθη ο δολοφόνος του Ιγκόρ Κιρίλοφ

Ένας 29χρονος, υπήκοος Ουζμπεκιστάν συνελήφθη για τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Ο συλληφθείς ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες του ανέθεσαν να τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ηλεκτρικό σκούτερ έξω από την κατοικία του Κιρίλοφ και του έδωσαν και οδηγίες για το πώς θα το κάνει.

«Οι αξιωματικοί των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας που συμμετείχαν στην οργάνωση της επίθεσης θα εντοπιστούν και θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», διαμηνύει η Μόσχα.

Ο 29χρονος φέρεται να είπε στις ρωσικές αρχές πως έφτασε στη Μόσχα με οδηγίες από την ουκρανική πλευρά και παρέλαβε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Τον τοποθέτησε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και το στάθμευσε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε ο Κιρίλοφ.

Χρησιμοποίησε επίσης ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο τοποθέτησε μια κάμερα παρακολούθησης που μετέδιδε πλάνα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

Ο ίδιος παρακολουθούσε την περιοχή, περιμένοντας να βγει ο Κιρίλοφ και πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό εξ αποστάσεων μόλις έλαβε σήμα.

Σε αντάλλαγμα για την επίθεση του προσφέρθηκε αμοιβή 100.000 δολαρίων και μετεγκατάσταση σε ευρωπαϊκή χώρα.

